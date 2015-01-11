» На Южном Урале готовятся к проведению юбилейной премии «Щит и роза 2021»

На Южном Урале стартовала подготовка к проведению юбилейной церемонии награждения региональной общественной благотворительной премией «Щит и роза 2021».В Челябинской области мероприятие пройдет в пятый раз. Премия вручается лучшим в профессии женщинам-сотрудницам правоохранительных, экстренных и контрольных ведомств региона и является общественным признанием за их труд, самоотверженность и служение Родине. Отбор лауреатов проходит с середины осени по шести номинациям: за лидерские качества, за профессионализм, за многолетнюю службу Отечеству, за материнское тепло, за творчество и научный подход к работе, а также за высокие спортивные достижения. В канун Международного женского дня 8 Марта по традиции состоится торжественная церемония вручения премии и праздничный концерт с участием региональных и российских звезд, актеров театра и кино, видных общественных деятелей.Организатором и учредителем премии является Челябинская Ассоциация работников правоохранительных органов и спецслужб РФ. Отметим, что в этом году проект стал одним из победителей соответствующего конкурса, который провел Фонд поддержки гражданских инициатив Южного Урала, и получил грант губернатора Челябинской области. Мероприятие является частью федерального проекта «Щит и роза», который уже 13 лет проходит в Государственном Кремлевском дворце. В Челябинской области лауреатами премии стали 114 женщин сотрудниц из 13 различных ведомств. Всем победительницам вручаются брендированная статуэтка, памятный диплом и цветы.
Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области