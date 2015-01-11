2020-10-09YEKT14:00:00 | Губерния Челябинская область сохранила свои позиции в агропроизводстве и достойно представляет себя на выставке «Золотая осень» Источник: Минсельхоз РФ









Участие Челябинской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2020» осветил на пресс-конференции в режиме онлайн заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Раевский. Главный акцент, который был сделан в ходе общения с южноуральскими журналистами, в том, что АПК региона успешно преодолевает последствия летней природной аномалии и продолжает обеспечивать население качественным продовольствием.Принципиальное отличие Российской агропромышленной выставки 2020 года в том, что вследствие сложной эпидемиологической ситуации в стране она проводится большей частью в онлайн-формате. Создан и работает официальный сайт выставки Александр Раевский. — Два дня работы уже прошли, достаточно интересно проведены панельные дискуссии, круглые столы. Например, вчера состоялись три интереснейшие сессии: в рамках обсуждения развития сельских территорий освещались вопросы агротуризма, в рамках объявленного конкурса «Вкусы России» говорили об особенностях каждого региона и возможностях для региональных брендов продвигаться в том числе в федеральные сети. На четырех дискуссионных площадках обсуждались вопросы агроэкспорта. Те сложности, которые возникли в условиях пандемии и ограничения вывоза продукции в ряд стран, прервали существующие экспортные потоки, поэтому нашим экспортерам приходится искать новые каналы выхода на международный рынок. В то же время обсуждение этой тематики шло в позитивном ключе, предлагались механизмы выхода из той ситуации, в которой оказалась не только Россия, но и другие страны. Именно выработке общей стратегии, чтобы сохранить и экспорт продукции, и производство, во многом посвящена выставка «Золотая осень».Одному из самых интересных направлений выставки «Золотая осень» в этом году не суждено осуществиться, это конкурс продукции, потому что в силу онлайн-формата производители не отправляли продукцию на конкурс и дегустация не проводится. А именно благодаря высокому качеству продуктов питания Челябинская область завоевывала много медалей выставки, в том числе золотых, отметил Александр Раевский. Тем не менее, на агровыставке предприятия Челябинской области заявлены в отраслевых конкурсах «Ветеринария», «Комплексное развитие сельских территорий», «Животноводство и племенное дело», «Растениеводство, механизация, химизация и защита растений». В конкурсе для журналистов «Моя земля — Россия», который уже подвел итоги, журналист газеты «Южноуральская панорама» Евгений Аникиенко занял первое место в номинации для индивидуальных авторов «Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя».Отвечая на вопросы журналистов, Александр Раевский сообщил, что для информирования посетителей онлайн-выставки «Золотая осень 2020» создан веб-ресурс — виртуальный коллективный выставочный стенд предприятий Челябинской области Источник: Минсельхоз РФУчастие Челябинской области в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2020» осветил на пресс-конференции в режиме онлайн заместитель министра сельского хозяйства региона Александр Раевский. Главный акцент, который был сделан в ходе общения с южноуральскими журналистами, в том, что АПК региона успешно преодолевает последствия летней природной аномалии и продолжает обеспечивать население качественным продовольствием.Принципиальное отличие Российской агропромышленной выставки 2020 года в том, что вследствие сложной эпидемиологической ситуации в стране она проводится большей частью в онлайн-формате. Создан и работает официальный сайт выставки https://goldenautumn2020.ru/ , на котором представлены регионы России, сельскохозяйственные предприятия, органы управления сельским хозяйством и где можно посмотреть трансляции мероприятий деловой программы.«В рамках выставки запланирована и работает обширная деловая программа, более 175 мероприятий на 11 площадках, — рассказал. — Два дня работы уже прошли, достаточно интересно проведены панельные дискуссии, круглые столы. Например, вчера состоялись три интереснейшие сессии: в рамках обсуждения развития сельских территорий освещались вопросы агротуризма, в рамках объявленного конкурса «Вкусы России» говорили об особенностях каждого региона и возможностях для региональных брендов продвигаться в том числе в федеральные сети. На четырех дискуссионных площадках обсуждались вопросы агроэкспорта. Те сложности, которые возникли в условиях пандемии и ограничения вывоза продукции в ряд стран, прервали существующие экспортные потоки, поэтому нашим экспортерам приходится искать новые каналы выхода на международный рынок. В то же время обсуждение этой тематики шло в позитивном ключе, предлагались механизмы выхода из той ситуации, в которой оказалась не только Россия, но и другие страны. Именно выработке общей стратегии, чтобы сохранить и экспорт продукции, и производство, во многом посвящена выставка «Золотая осень».Одному из самых интересных направлений выставки «Золотая осень» в этом году не суждено осуществиться, это конкурс продукции, потому что в силу онлайн-формата производители не отправляли продукцию на конкурс и дегустация не проводится. А именно благодаря высокому качеству продуктов питания Челябинская область завоевывала много медалей выставки, в том числе золотых, отметил Александр Раевский. Тем не менее, на агровыставке предприятия Челябинской области заявлены в отраслевых конкурсах «Ветеринария», «Комплексное развитие сельских территорий», «Животноводство и племенное дело», «Растениеводство, механизация, химизация и защита растений». В конкурсе для журналистов «Моя земля — Россия», который уже подвел итоги, журналист газеты «Южноуральская панорама»занял первое место в номинации для индивидуальных авторов «Современные технологии в повседневной жизни сельского жителя».Отвечая на вопросы журналистов, Александр Раевский сообщил, что для информирования посетителей онлайн-выставки «Золотая осень 2020» создан веб-ресурс — виртуальный коллективный выставочный стенд предприятий Челябинской области https://agroprom74.ru/ , на котором размещена информация о более чем 100 предприятиях АПК. «Мы сделали этот сайт в том числе и для того, чтобы победители нашей региональной выставки «АГРО-2020» получили возможность показать свою продукцию на федеральном уровне. Наши предприятия АПК примут участие в национальном конкурсе «Вкусы России», который стартовал 7 октября. Сейчас министерство информирует южноуральских производителей продовольствия об условиях участия в этом конкурсе, особенность которого в том, что в нем не могут участвовать бренды, являющиеся зарегистрированной товарной маркой. Таким образом Министерство сельского хозяйства Российской Федерации намерено дать возможность начинающим фермерам, начинающим кооперативам себя презентовать, а в случае победы в конкурсе стать участниками программы Минсельхоза России и Россельхозбанка по продвижению продукции в федеральные сети», — сообщил заместитель министра.Также Александр Раевский отметил, что агропромышленный комплекс даже в условиях ограничений, связанных с пандемией, к тому же осложненных летней засухой, своих позиций не сдал. Челябинская область по-прежнему занимает ведущие места в рейтинге производителей России по таким направлениям, как производство макаронных изделий, хлебобулочных изделий (превышает нормативы потребления в три раза, продукция реализуется за пределы области), сохранила позиции по производству мяса птицы, мяса всех видов, свинины, овощей закрытого грунта, яйца. За всем этим стоит очень большой труд аграриев и переработчиков Южного Урала, предприятия справились с трудностями, по возможности переориентировались на отечественные корма, упаковку, изменили номенклатуру изделий, при этом сохраняется тенденция реализации инвестпроектов, например, в компаниях «Первый хлебокомбинат», «Подовинновское молоко», «Макфа».В завершение пресс-конференции заместитель министра кратко доложил о ходе уборочной кампании в регионе, которая уже подходит к концу. Впереди у аграриев осенние полевые работы, итоги уборки будут подведены в последних числах октября. AzAzA 2020-10-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? 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