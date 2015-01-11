» 9-го октября выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19

По состоянию на вечер 9 октября в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеют 360 человек.

В настоящее время в инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 96 человек с COVID-19, 262 пациента лечатся амбулаторно, 2 больных находятся в стационаре г.Челябинска.

За весь период наблюдения выздоровели 421 человек.

За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 790 случаев заболевания коронавирусом.

09.10.2020 выявлено 36 новых случаев заболевания COVID-19: 10 больных госпитализированы в инфекционное отделение, 26 - лечатся амбулаторно.

Межрегиональным управлением №71 ФМБА России в настоящее время уточняются контакты заболевших.

С начала периода наблюдения 9 пациентов умерли: 29 мая, 14, 16, 18 июля, 29 августа, 3, 6 сентября; два человека – 14 сентября.

Всего с 13.03.2020г. по 09.10.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 2621 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными.

Под медицинским наблюдением находятся 668 человека, контактировавших с больными.

Напоминаем, что по распоряжению губернатора Челябинской области Алексея Текслера режим повышенной готовности продлен до 18 октября 2020 года. На территории округа продолжает действовать масочный режим при нахождении граждан в общественных местах (в помещениях).

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.

https://mru71.fmba.gov.ru/

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/44596/