В библиотеке Магнитогорска появилась Территория pro-чтения

В магнитогорской библиотеке имени Б.Ручьева появилась Территория pro-чтения – пространство, где можно провести продуктивный день. Эффектную и технически оснащенную зону в Ручьевке создали в рамках реализации национального проекта «Культура» и капитального ремонта учреждения. Одна из новых функциональных зон библиотеки – Территория pro-чтения – это место, которое позволит провести время наедине с самим собой. В библиотеке каждый гость сможет удобно устроиться в мягком кресле с книгой или журналом и погрузиться в удивительную историю. В распоряжении читателей тысячи актуальных литературных новинок, нон-фикшн, специализированная литература.Продолжить изучение понравившейся книги можно дома: большинство изданий из фонда читатели могут взять с собой. RFID-технологии и станция самообслуживания помогут оформить выдачу книг удобно и быстро.
Источник: министерство культуры Челябинской области