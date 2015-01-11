Находящихся дома больных ковидом южноуральцев бесплатно обеспечат лекарствами

Жителей Челябинской области, находящихся на амбулаторном лечении от COVID-19, бесплатно обеспечат лекарствами – на эти цели Минздрав региона выделил более 67,3 млн рублей.
«Нами принято решение о бесплатном лекарственном обеспечении пациентов на дому. С завтрашнего дня основная масса будет обеспечена лекарствами. В первую очередь – беременные, пожилые люди старше 65 лет, инвалиды», – рассказала первый замгубернатора Челябинской области Ирина Гехт.
В списке препаратов – противовирусные и антибактериальные средства. Их будут закупать сами поликлиники и больницы по имеющимся у них спискам. Чтобы получить бесплатный препарат необходимо иметь ПЦР-тест с подтвержденным диагнозом.
«Детям, пожилым и беременным будет приоритетное обеспечение бесплатными препаратами. Для получения этой помощи необходимо обратиться в колл-центр минздрава. Чтобы справиться с потоком звонков, количество операторов увеличили вдвое», – подчеркнула первый заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.
По словам ответственных чиновников, при первых симптомах заболевания необходимо вызывать врача. Но и не драматизировать ситуацию, так как число вызовов «скорой» только в Челябинске увеличилось вдвое – с 1,5 тыс. до 3 тыс. в день.
https://dostup1.ru/medicine/Nahodyaschihsya-doma-bolnyh-kovidom-yuzhnouraltsev-besplatno-obespechat-lekarstvami_130673.html