Футболистки из Озерска победили во Всероссийском турнире «Кожаный мяч»

Команда девушек из Озерска «Арго» выиграла Всероссийский турнир по футболу «Кожаный мяч» среди девушек 2007-2008 гг.р. В соревнованиях, прошедших с 6 по 12 октября в городе Ессентуки Ставропольского края, приняли участие 16 команд.На групповом этапе, где все команды-участницы были распределены на 4 группы по 4 команды, озерчанкам предстояло побороться за выход в полуфинал с представительницами Москвы, Республики Марий Эл и Московской области. Одержав три победы из трех с общим счётом 11-2, ФК «Аарго» вышла в полуфинал, где её соперниками были хозяева турнира, команда из Ставрополя. В ходе упорной борьбы основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1. Судьба путёвки в финал решалась в серии послематчевых пенальти, где удача больше улыбнулась нашим футболисткам и со счетом 2:0 представительницы Челябинской области отправились бороться за золотые медали турнира.
Источник: министерство физической культуры и спорта Челябинской области