Жители Челябинска могут поставить прививку от гриппа при посещении торговых комплексов

Челябинский областной центр медицинской профилактики продолжает ежегодную кампанию по иммунопрофилактике населения против сезонного гриппа. Вакцинация остается лучшим методом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений.Сезон гриппа в этом году совпадает с эпидемией новой коронавирусной инфекции, поэтому особенно важно быть привитым против гриппа. Сочетанное течение двух инфекций может иметь худший прогноз. Чем раньше будет проведена вакцинация, тем лучше.Медицинские организации на базе торгово-развлекательных комплексов предлагают второй месяц поставить бесплатно прививку против гриппа. За это время в вакцинальных пунктах в ТРК были привиты тысячи человек.Поставить себе бесплатную вакцину могут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний.Медперсонал тщательно следит за тем, чтобы в местах акции соблюдались санитарные нормы, перед прививкой проводится осмотр пациента и обязательная консультация специалиста. Также защитить себя от заболевания все желающие могут в поликлиниках.На этой неделе прививку от гриппа можно будет сделать в ТРК «Гагарин парк» (Челябинск, ул. Труда, 183, ост. «Многофункциональный центр»), вход со стороны ресторана «Максимилианс».График работы медперсонала: 14 октября, 11:00-15:00; 15 октября, 12:00-17:00; 16 октября, 11:00-14:00.Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких!