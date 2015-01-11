Предприниматели Челябинской области заявились на конкурс Ростуризма

Водный маршрут на сапборде или модульные домики на Аркаиме – какие проекты южноуральских предприниматели смогут завоевать грант Ростуризма? Всего на первый грантовый конкурс Ростуризма на развитие внутреннего и въездного туризма поступило более 4000 заявок со всей страны. Участие в нем могли принять юридические лица и индивидуальные предприниматели.Максимальная сумма гранта не должна была превышать 3 млн рублей, а общий объем финансирования конкурса составил 1,2 млрд рублей.Получатель гранта обязуется вложить в проект не менее 30% собственных средств. Грантовую помощь можно потратить на приобретение оборудования для гостиниц, туристско-информационных центров, объектов турпоказа; на разработку навигации и маркировку турмаршрутов; на создание доступной среды; на разработку аудиогидов и мобильных приложений.От Челябинской области на конкурс Ростуризма было подано около двадцати заявок. Большинство связаны с приобретением оборудования – модульных домиков для постоялого двора на Аркаиме, деревянной купальни для объекта агротуризма, снегоходов, мототехники.Несколько интересных проектов посвящены разработке туристских маршрутов. Например, индивидуальный предприниматель Олег Бачинин планирует обустроить пешеходную тропу на гору Косотур (Златоуст) с парковкой и указателями. Предприниматель Алексей Зараменских разрабатывает новые водные маршруты, которые туристы будут проходить на sup-бордах – надувных досках с веслом. Экотропа на гору Известную может появиться в «Солнечной долине».Свою заявку на конкурс направило и Агентство международного сотрудничества Челябинской области – на приобретение оборудования для туристско-информационного центра.Результаты грантового конкурса станут известны не позднее 10 ноября 2020 года.