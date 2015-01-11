Предприниматели Челябинской области заявились на конкурс Ростуризма

Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВодный маршрут на сапборде или модульные домики на Аркаиме – какие проекты южноуральских предприниматели смогут завоевать грант Ростуризма? Всего на первый грантовый конкурс Ростуризма на развитие внутреннего и въездного туризма поступило более 4000 заявок со всей страны. Участие в нем могли принять юридические лица и индивидуальные предприниматели.Максимальная сумма гранта не должна была превышать 3 млн рублей, а общий объем финансирования конкурса составил 1,2 млрд рублей.Получатель гранта обязуется вложить в проект не менее 30% собственных средств. Грантовую помощь можно потратить на приобретение оборудования для гостиниц, туристско-информационных центров, объектов турпоказа; на разработку навигации и маркировку турмаршрутов; на создание доступной среды; на разработку аудиогидов и мобильных приложений.От Челябинской области на конкурс Ростуризма было подано около двадцати заявок. Большинство связаны с приобретением оборудования – модульных домиков для постоялого двора на Аркаиме, деревянной купальни для объекта агротуризма, снегоходов, мототехники.Несколько интересных проектов посвящены разработке туристских маршрутов. Например, индивидуальный предпринимательпланирует обустроить пешеходную тропу на гору Косотур (Златоуст) с парковкой и указателями. Предпринимательразрабатывает новые водные маршруты, которые туристы будут проходить на sup-бордах – надувных досках с веслом. Экотропа на гору Известную может появиться в «Солнечной долине».Свою заявку на конкурс направило и Агентство международного сотрудничества Челябинской области – на приобретение оборудования для туристско-информационного центра.Результаты грантового конкурса станут известны не позднее 10 ноября 2020 года.