До минус 3 похолодает в Челябинской области

Понижение температуры воздуха до отрицательных значений прогнозируется в Челябинской области предстоящей ночью.

На сайте регионального ЦГМС сообщается, что ночью 14 октября будет плюс 2-7, в горах и низинах столбики термометров опустятся до минус трех градусов. Днем в среду воздух прогреется до 14-19, местами возможны порывы западного – юго-западного ветра до 13 метров в секунду, преимущественно без осадков.

Напомним, режим «черного неба», объявленный вечером 12 октября, в южноуральской столице, Коркино, Карабаше и Златоусте продлен до 19 часов среды, 14-го.

https://dostup1.ru/society/Do-minus-3-poholodaet-v-Chelyabinskoy-oblasti_130718.html