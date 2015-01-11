В театре оперы и балета ставят мюзикл «Алиса в стране чудес»

В целях профилактики мошенничества ГУ МВД России по Челябинской области разработало для населения памятки, в которых наглядно представлены схемы дистанционного хищения денег, используемые аферистами.

В информационном материале отражены основные схемы обмана — звонок от сотрудника банка о подозри Подробнее