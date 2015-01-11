В театре оперы и балета ставят мюзикл «Алиса в стране чудес»

В соцопросе на тему «Национальные проекты в Челябинской области» приняли участие свыше 33 тысяч жителей региона. Опрос проходил на сайте нацпроекты74.рф с 1 по 30 сентября, сообщает Управление проектной деятельности Правительства Челябинской области. Подробнее
В целях профилактики мошенничества ГУ МВД России по Челябинской области разработало для населения памятки, в которых наглядно представлены схемы дистанционного хищения денег, используемые аферистами. В информационном материале отражены основные схемы обмана — звонок от сотрудника банка о подозри Подробнее
Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова приняла участие в круглом столе, посвященном вопросам использования цифровых технологий удаленного доступа при отправлении правосудия, в Совете Федерации.
Над новым спектаклем работает творческая команда из Санкт-Петербурга – режиссер Василий Заржецкий и художник Елена Вершинина.Сказки известного английского математика и писателя Льюиса Кэрролла были созданы в позапрошлом веке, но до сих пор не потеряли своей актуальности.«Алиса в стране чудес» – это очень мудрое произведение. Мы долго обсуждали, о чем будет наш спектакль, и решили поднять тему человеческих комплексов и страхов, которые тянутся из детства. Мы хотим ответить на вопрос, как их побороть и не брать с собой во взрослую жизнь», – рассказал режиссер Василий Заржецкий.
Источник: Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки