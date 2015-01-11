2020-10-14YEKT12:00:00 | Губерния В Челябинской области заключены первые сделки на аукционной платформе Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Биржи Источник: Фото из открытых источников









Торги стартовали в рамках реализации подписанного ранее губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексеем Рыбниковым Соглашения о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами, заключенного областным правительством и биржей 6 июля 2020 года.Первый договор реализации древесины, заготавливаемой в Челябинской области, заключен на объем 977 кубометров. В качестве продавца выступил ЧОБУ «Верхнеуральский лесхоз».«Древесину и продукцию из нее, на торгах (аукционах) будут выставлять подведомственные учреждения Главного управления лесами. Такая реализация приведет к повышению прозрачности сделок с древесиной, формированию ценообразования в регионе, определению рыночных индикаторов. В дальнейшем, планируется привлечение к участию в биржевой торговле арендаторов лесных участков, осуществляющих заготовку древесины, на территории Челябинской области», - сказал первый заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерий Нигматуллин.Средства, полученные лесхозами от реализации древесины, будут направлены на выполнение мероприятий по охране лесов, в том числе тушению лесных пожаров, лесовосстановление, обновление техники, повышение заработной платы работников.Напомним, Челябинская область – второй регион, представляющий Уральский федеральный округ Российской Федерации, в котором начались торги лесоматериалами на СПбМТСБ, ранее торги стартовали в Тюменской области.Участие в Бирже дает ряд преимуществ: закупки делают систему торговли прозрачной; способствуют формированию справедливой рыночной цены (прирост стоимости государственной древесины составит более 15%); защищают участников торгов от недобросовестных действий (действует система гарантий как для покупателя, так и для продавца); повышают экономическую эффективность лесхозов (увеличивают доходы в бюджет). Кроме того, полученные от продажи древесины средства лесхозы области могут направить на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. Источник: Фото из открытых источниковТорги стартовали в рамках реализации подписанного ранее губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и президентом Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексеем Рыбниковым Соглашения о сотрудничестве по развитию биржевых торгов лесоматериалами, заключенного областным правительством и биржей 6 июля 2020 года.Первый договор реализации древесины, заготавливаемой в Челябинской области, заключен на объем 977 кубометров. В качестве продавца выступил ЧОБУ «Верхнеуральский лесхоз».«Древесину и продукцию из нее, на торгах (аукционах) будут выставлять подведомственные учреждения Главного управления лесами. Такая реализация приведет к повышению прозрачности сделок с древесиной, формированию ценообразования в регионе, определению рыночных индикаторов. В дальнейшем, планируется привлечение к участию в биржевой торговле арендаторов лесных участков, осуществляющих заготовку древесины, на территории Челябинской области», - сказал первый заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области.Средства, полученные лесхозами от реализации древесины, будут направлены на выполнение мероприятий по охране лесов, в том числе тушению лесных пожаров, лесовосстановление, обновление техники, повышение заработной платы работников.Напомним, Челябинская область – второй регион, представляющий Уральский федеральный округ Российской Федерации, в котором начались торги лесоматериалами на СПбМТСБ, ранее торги стартовали в Тюменской области.Участие в Бирже дает ряд преимуществ: закупки делают систему торговли прозрачной; способствуют формированию справедливой рыночной цены (прирост стоимости государственной древесины составит более 15%); защищают участников торгов от недобросовестных действий (действует система гарантий как для покупателя, так и для продавца); повышают экономическую эффективность лесхозов (увеличивают доходы в бюджет). Кроме того, полученные от продажи древесины средства лесхозы области могут направить на мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. AzAzA 2020-10-14YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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