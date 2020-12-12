Введенные из-за коронавируса правила для школ продлили до 2022 года

Роспотребнадзор продлил до конца 2021 года действие санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Правила работы детских учреждений в условиях COVID-19 Роспотребнадзор подготовил в июле. К основным требованиям относятся запрет на проведение массовых мероприятий с участием различных групп и классов, составление особого расписания для максимального разобщения детей, термометрия детей и взрослых с занесением показателей в специальный журнал и изоляция тех, у кого есть признаки ОРВИ.
https://dostup1.ru/society/Vvedennye-iz-za-koronavirusa-pravila-dlya-shkol-prodlili-do-2022-goda_132365.html