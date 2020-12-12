С Южного Урала в сборную России вызваны 4 игрока

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на Кубок Первого канала – в сборную войдут, в том числе четыре игрока из южноуральских «Металлурга» и «Трактора».

«Магнитку» представят нападающий Андрей Чибисов, защитники Егор Яковлев и Артем Минулин, «Трактор» в составе сборной России представит вратарь Иван Федотов.

Кроме них в заявке национальной команды – четыре уроженца Челябинской области, играющие за другие клубы КХЛ: Антон Бурдасов, Виктор Антипин и Владислав Каменев (СКА) и Денис Зернов («Авангард»).

Также во втором этапе Евротура сыграют шведские легионеры «Трактора» (нападающие Понтус Оберг, Якоб Берглунд и защитник Лоуренс Пилут) и «Металлурга» (нападающий Деннис Расмуссен и защитник Филип Хольм), в сборную Финляндии вызваны два игрока «Магнитки» – голкипер Юхо Олкинуора и форвард Харри Песонен.

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве. 17 декабря сборная России сыграет с командой Швеции, 19-го – против Чехии, 20-го – против «Суоми».

https://dostup1.ru/society/S-Yuzhnogo-Urala-v-sbornuyu-Rossii-vyzvany-4-igroka_132384.html