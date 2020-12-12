В Челябинской области ищут доноров крови

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
Челябинской областной станции переливания крови необходимы доноры всех групп крови, особенно I и III групп, как с положительным, так и отрицательным резус-фактором.«Мы продолжаем работать над пополнением банка крови всеми группами, — отмечаетглавный трансфузиолог областного минздрава, главный врач Челябинской областной станции переливания крови Анатолий Крохин.— И благодарим всех доноров, откликнувшихся на приглашение Челябинской областной станции переливания крови, принять участие в донорских акциях».В минувшую субботу, 5 декабря, 218 южноуральцев стали донорами, пополнив резервный банк крови на 96 литров. Кроме того, на сегодняшний день 884 южноуральца сдали антиковидную плазму, из них 156 доноров - два раза, от трех до пяти донаций - 59 человек.В ближайшие дни ЧОСПК проведет выездную донорскую акцию в Еткуле. В районном Доме культуры, ул. Ленина, 37, будут принимать в четверг, 10 декабря, с 9:00 до 12:00 часов всех желающих стать донором крови. Надо отметить, что постоянные доноры оказывают большую помощь южноуральцам, нуждающимся в лечении компонентами крови. Так, в сентябре текущего года в Еткуле 39 человек стали донорами крови, пополнив региональный банк крови на 17,6 л. В акции «Донорская суббота», прошедшей 21 ноября в Челябинске, приняли участие 13 жителей района.Напомним, что донором может стать здоровый человек в возрасте старше 18 лет и имеющий регистрацию в Челябинской области не менее 1 года. С подробным планом мероприятий, перечнем противопоказаний и рекомендациями по подготовке к сдаче крови, с «донорским светофором», а также с адресами наших отделений можно ознакомиться на сайте станции. При себе обязательно иметь паспорт.