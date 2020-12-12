Южноуральцев наградят медалью «Спешите делать добро»

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт и Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко 10 декабря вручат южноуральцам медали «Спешите делать добро».Медаль будут награждены 20 жителей области, среди них те, кто рисковал своей жизнью, спасая людей из пожара, спасая утопающих в ледяной воде детей, те, кто внес колоссальный благотворительный вклад, заботился о пострадавших от COVID-19, и многие другие люди, которые не смогли остаться равнодушными к чужому горю.Медаль «Спешите делать добро» учреждена Уполномоченным по правам человека Российской Федерации в 2013 году к 20-летию принятия Конституции РФ и ежегодно вручается людям, которые по зову души и сердца оказали помощь другим. В этом году мероприятие приурочено к Международному дню защиты прав человека.