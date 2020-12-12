2020-12-10YEKT08:42:00 | Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 10.12.2020 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 10 декабря 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 13 град. С • атмосферное давление 754 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 82 % • ветра нет . 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. За прошедшие сутки в городе ДТП не зарегистрировано.. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Луначарского 15 п-1 С 8ч30м до 16 часов Матросова 18 С 8ч30м до окончания Космонавтов 36, Луначарского 15 п-3 С 9 до 12 часов Семенова 12 п-1, Семенова 23,25 С 9 до 13 часов Дзержинского 60 С 9 до 14 часов 2 В сетях электро-снабжения Дзержинского 34, Ленина 44 С 9 до 12 часов п. Н. Теча ул. Рябиновая С 9 до 17 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Луначарского 15 п-1 С 8.30м до 16 часов Матросова 18 С 8ч30м до окончания Космонавтов 36, Свердлова 11, Победы 47, Луначарского 15 п-3 С 9 до 12 часов Семенова 12 п-1, Семенова 23,25, Гайдара 17 п-4, Гайдара 32 С 9 до 13 часов К. Маркса 32 п-3,4, Гайдара 16 п-1, Дзержинского 60 С 9 до 14 часов Советская 28, Набережная 53 С 10 до 12 часов Вниманию жителей Озерского городского округа ! В Челябинской области до 27 декабря продлен режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим (ношение масок обязательно в общественных местах). 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 10 декабря 2020 года. 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, днем местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь. Ветер западный, северо-западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура воздуха ночью минус 9-14°, в низинах до минус 19°, днем минус 2-7°. НЯ: не прогнозируются. ОЯ: не прогнозируются. 3.1 Лесопожарная обстановка. На основании распоряжения правительства Челябинской области № 980-рп от 20.11.2020 г. пожароопасный сезон 2020 года в лесах Челябинской области завершен 23 ноября 2020 года. 3.2. Техногенные ЧС: 3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3). 3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,3) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. 3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей. 3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются. 3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий). 3.4. Обстановка на водных объектах: прогнозируются происшествия, связанные с нарушением правил безопасности в связи с продолжением сезона рыбной ловли и выходом людей на тонкий лед, а также нарушениями правил использования маломерных судов (Р=0,3). Наибольшая вероятность на территории 7 МО: Аргаяшский МР (Аргазинское водохранилище), Копейский ГО (оз. Синеглазово, оз. Шелюгино, карьер Песчаный), Магнитогорский ГО (р. Урал), Миасский ГО (Поликарпов пруд, р. Миасс), Саткинский МР (р. Б.Сатка, р. Ай), Троицкий МР (р. Уй, р. Увелка), Челябинский ГО (р. Миасс, Голубой карьер, оз. Первое, Шершневское водохранилище). 3.5. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 201 сообщение. http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/45211/ alebedeva 2020-12-10YEKT08:42:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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