2020-12-10YEKT13:00:00 | Губерния Индустриальный парк ММК вошел в высшую лигу инвестиционных площадок страны Источник: «ММК-Индустриальный парк»









«ММК-Индустриальный парк» занял 16-ое место в новом ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон. Из класса «А», которым отмечаются эффективные и привлекательные парки, он перешёл в класс «А-А», присваиваемый паркам, максимально привлекательным для инвесторов.«Поддержка правительством области элементов промышленной инфраструктуры, к которым относятся и индустриальные парки, - важная часть развития отрасли. Это ведь не только и не столько бизнес-проекты. Это, прежде всего, эффективный инструмент развития средних и малых предприятий в регионах, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить жителям, в том числе, и моногородов альтернативные траектории роста», - уверен заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Рейтинг индустриальных парков составляется экспертами уже четвёртый год подряд на основе оценки площадок по шести параметрам: менеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Все расчеты осуществляются на основе открытых данных. В 2019 году в список вошло 120 действующих площадок из 54-х регионов страны.Магнитогорский парк стал единственной инвестиционной площадкой, ежегодно повышающей класс рейтинга. В 2017-ом году он занимал 47-ое место в классе ВВ, в 2018-ом – 30-е место в классе А.«На данный момент в области действуют шесть индустриальных парков. Три из них, в том числе и «ММК-Индустриальный парка», прошли аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Это дает инвесторам возможность применять систему налоговых льгот, в том числе обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль», - говорит министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.Сегодня резидентами «ММК-Индустриальный парк» являются 33 предприятия. На них создано около тысячи высокопроизводительных рабочих мест. За 5 лет работы парка инвесторы вложили в их развитие более 1 млрд рублей. Уже действуют производства моющих средств, концентратов на основе фосфорной кислоты, минеральных удобрений; продукции из полиэтилена, деревообрабатывающее производство, занимающееся изготовлением ящиков, европалет, катушек для проволоки и прочей тары и др.На территории индустриального парка созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Готовый имущественный комплекс площадью в 65 гектаров оснащен инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами «ММК-Индустриальный парк».«Диверсификация экономического уклада города – необходимый элемент устойчивого развития Магнитогорска. Одна из инициатив руководства ПАО «ММК» в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода». Она, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания в Магнитогорске новых сервисов и производств, разработку и реализацию согласованной корпоративной политики взаимодействия с городом, вовлеченность в определение приоритетов развития города в сферах урбанистики, образования, культуры. И создание индустриального парка ММК – важная часть реализации этой стратегии» - отмечает генеральный директор ММК Павел Шиляев.*** Источник: «ММК-Индустриальный парк»«ММК-Индустриальный парк» занял 16-ое место в новом ежегодном рейтинге инвестиционной привлекательности индустриальных парков и особых экономических зон. Из класса «А», которым отмечаются эффективные и привлекательные парки, он перешёл в класс «А-А», присваиваемый паркам, максимально привлекательным для инвесторов.«Поддержка правительством области элементов промышленной инфраструктуры, к которым относятся и индустриальные парки, - важная часть развития отрасли. Это ведь не только и не столько бизнес-проекты. Это, прежде всего, эффективный инструмент развития средних и малых предприятий в регионах, один из элементов притяжения человеческого капитала, возможность предоставить жителям, в том числе, и моногородов альтернативные траектории роста», - уверен заместитель губернатора Челябинской областименеджмент и услуги, местоположение, стоимость производственных ресурсов, налоги и льготы, качество работы с резидентами и показатели региона локации. Все расчеты осуществляются на основе открытых данных. В 2019 году в список вошло 120 действующих площадок из 54-х регионов страны.Магнитогорский парк стал единственной инвестиционной площадкой, ежегодно повышающей класс рейтинга. В 2017-ом году он занимал 47-ое место в классе ВВ, в 2018-ом – 30-е место в классе А.«На данный момент в области действуют шесть индустриальных парков. Три из них, в том числе и «ММК-Индустриальный парка», прошли аккредитацию в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Это дает инвесторам возможность применять систему налоговых льгот, в том числе обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль», - говорит министр промышленности Челябинской области.Сегодня резидентами «ММК-Индустриальный парк» являются 33 предприятия. На них создано около тысячи высокопроизводительных рабочих мест. За 5 лет работы парка инвесторы вложили в их развитие более 1 млрд рублей. Уже действуют производства моющих средств, концентратов на основе фосфорной кислоты, минеральных удобрений; продукции из полиэтилена, деревообрабатывающее производство, занимающееся изготовлением ящиков, европалет, катушек для проволоки и прочей тары и др.На территории индустриального парка созданы все условия для быстрого старта практически любого нового производства. Готовый имущественный комплекс площадью в 65 гектаров оснащен инженерной инфраструктурой и развитой железнодорожной сетью. Для поддержки и активизации развития бизнеса в Магнитогорске руководство ПАО «ММК» софинансирует проекты, реализуемые резидентами «ММК-Индустриальный парк».«Диверсификация экономического уклада города – необходимый элемент устойчивого развития Магнитогорска. Одна из инициатив руководства ПАО «ММК» в рамках стратегии развития компании на период до 2025 года называется «Решение проблем моногорода». Она, в частности, предполагает развитие бизнес-кооперации для создания в Магнитогорске новых сервисов и производств, разработку и реализацию согласованной корпоративной политики взаимодействия с городом, вовлеченность в определение приоритетов развития города в сферах урбанистики, образования, культуры. И создание индустриального парка ММК – важная часть реализации этой стратегии» - отмечает генеральный директор ММК.*** ООО «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК» – дочернее предприятие ПАО «ММК» и ОАО «ММК-МЕТИЗ». Парк возник в 2016 году на промышленной площадке бывшего калибровочного завода. Общая площадь готового имущественного комплекса – 65 гектаров. Руководство ММК приняло решение предоставить территорию бывшего завода резидентам, готовым развивать здесь промышленный бизнес. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Предприятие производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. AzAzA 2020-12-10YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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