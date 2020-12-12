2020-12-11YEKT10:00:00 | Новости Городские новости Глава округа вручил награды озерчанкам с активной гражданской позицией В конце ноября в Челябинске прошёл форум «Стальное кружево Урала», посвящённый 30-летию со дня образования Союза женщин России. На форуме медалями, почётными грамотами и благодарственными письмами были отмечены представительницы «Женской Ассоциации» (г. Озерск), градообразующего предприятия и Клинической больницы №71.

Важно подчеркнуть, что юбилейная дата широко отмечалась по всей стране. В Челябинской области в рамках форума «Стальное кружево Урала» было проведено порядка двадцати мероприятий. Организатором форума выступил Союз женщин Челябинской области, который объединяет 42 отделения в городах и сельских поселениях. Ряд наград участницы форума – члены общественной организации «Женская Ассоциация» привезли в Озерский городской округ. 10 декабря в актовом зале администрации озерчанок поздравил глава округа Евгений Щербаков:

– Уважаемые милые женщины, сегодня у нас хороший повод для встречи – тридцатилетие женского движения России. В прошлом году «Женская Ассоциация» Озерска отметила своё двадцатилетие. Общественная организация, которая реализует много важных для округа проектов. Такая активная жизненная позиция женщин ко многому обязывает и нас мужчин. Благодаря этому сотрудничеству мы можем достигнуть многих поставленных целей. Сегодня мы собрались, чтобы вручить вам заслуженные награды, которыми вы были отмечены на всероссийском уровне и на уровне региона. Это почетная миссия. Я считаю, что жители округа должны знать своих героев.

Глава округа вручил медали Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» председателю Общественной палаты округа, бессменному руководителю «Женской Ассоциации» Озерска Галине Баженовой

и члену Общественной палаты, заместителю председателя «Женской Ассоциации» Татьяне Боровинской.

Почетными грамотами Союза женщин Челябинской области за активную гражданскую позицию, участие в женском движении и в связи с 30-летием Союза женщин России были отмечены заместитель генерального директора по обеспечению деятельности ФГУП «ПО «Маяк» Светлана Макарова, председатель городского комитета профсоюзов, член Общественной палаты округа и «Женской ассоциации» Людмила Барышникова, начальник отдела по режиму администрации округа Татьяна Астахова.

За многолетний добросовестный труд и профессионализм благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области была награждена член «Женской ассоциации» Светлана Бугаева.

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-летием Союза женщин России почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области была отмечена врач детской поликлиники Клинической больницы №71 Светлана Обухова.

В ходе торжественного вручения наград Галина Баженова подчеркнула, что одна из наград – Почётная грамота Союза женщин России была адресована генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк» Михаилу Похлебаеву.

– Михаил Иванович неоднократно принимал участие в мероприятиях «Женской ассоциации». Как руководитель градообразующего предприятия он оказывает поддержку всем проектам, направленным на оздоровление детей Озерского городского округа. Именно Михаил Похлебаев был инициатором организации летнего оздоровительного лагеря для детей и подростков, в том числе и для детей-инвалидов в Евпатории. За три года в санатории «Рябинка» отдохнули более 150 наших детей. Это большая серьёзная работа целого коллектива специалистов, но без поддержки градообразующего предприятия мы не смогли бы этот важный проект реализовать, – подчеркнула Галина Баженова.

В завершении встречи озерские активистки отметили, что общение с коллегами на форуме в Челябинске стало новым импульсом для дальнейшей работы. Запомнилось выступление бизнес-тренера и писателя Ирины Хакамады. Но главное, что в наше непростое время у женского движения появился новый лозунг, посвящённый 30-летию Союза женщин России: «Новые смыслы, новые силы, новый этап».

Справочно:

Союз женщин России в соответствии с Указом Президента Владимира Путина с 2018 года получил статус общественно-государственной организации. В своём поздравлении с тридцатилетием Президент отметил усилия женщин, которые содействуют личностной, творческой самореализации соотечественниц, а также созданию условий для их активного участия в общественно-политической, культурной и деловой жизни России.

На сегодняшний день в работе Союза женщин принимают участие более 5,5 тысяч жительниц Южного Урала. Все они имеют активную гражданскую позицию, состоят в различных женских советах, ассоциациях. Союз занимается повышением авторитета женщин в обществе и семьях, их продвижением во власть. Также женское движение занимается заботой о здоровье женщин и улучшением условий их труда и быта, поддержкой экономических и нравственных основ семьи.

В составе общественной организации «Женская ассоциация» Озерска более 70 человек. Среди женщин-общественниц есть педагоги, врачи, работники культуры, производственницы. Имея социальный опыт, высокий уровень гражданской ответственности, женщины организации осуществляют значимые для горожан проекты, помогают озерчанам преодолевать трудные жизненные ситуации. Неизменными лидерами ассоциации являются председатель Галина Баженова и её заместитель Татьяна Боровинская.



Информация предоставлена: Важно подчеркнуть, что юбилейная дата широко отмечалась по всей стране. В Челябинской области в рамках форума «Стальное кружево Урала» было проведено порядка двадцати мероприятий. Организатором форума выступил Союз женщин Челябинской области, который объединяет 42 отделения в городах и сельских поселениях.Ряд наград участницы форума – члены общественной организации «Женская Ассоциация» привезли в Озерский городской округ. 10 декабря в актовом зале администрации озерчанок поздравил глава округаГлава округа вручилмедали Общероссийской общественно-государственной организации «» председателю Общественной палаты округа, бессменному руководителю «Женской Ассоциации» Озерскаи члену Общественной палаты, заместителю председателя «Женской Ассоциации»Почетными грамотами Союза женщин Челябинской области за активную гражданскую позицию, участие в женском движении и в связи с 30-летием Союза женщин России были отмечены заместитель генерального директора по обеспечению деятельности ФГУП «ПО «Маяк»председатель городского комитета профсоюзов, член Общественной палаты округа и «Женской ассоциации», начальник отдела по режиму администрации округаЗа многолетний добросовестный труд и профессионализм благодарственным письмом Законодательного Собрания Челябинской области была награждена член «Женской ассоциации»За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 30-летием Союза женщин России почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области была отмечена врач детской поликлиники Клинической больницы №71В ходе торжественного вручения наградподчеркнула, что одна из наград – Почётная грамота Союза женщин России была адресована генеральному директору ФГУП «ПО «Маяк»подчеркнулаВ завершении встречи озерские активистки отметили, что общение с коллегами на форуме в Челябинске стало новым импульсом для дальнейшей работы. Запомнилось выступление бизнес-тренера и писателяНо главное, что в наше непростое время у женского движения появился новый лозунг, посвящённый 30-летию Союза женщин России: «Новые смыслы, новые силы, новый этап».Союз женщин России в соответствии с Указом Президентас 2018 года получил статус общественно-государственной организации. В своём поздравлении с тридцатилетием Президент отметил усилия женщин, которые содействуют личностной, творческой самореализации соотечественниц, а также созданию условий для их активного участия в общественно-политической, культурной и деловой жизни России.На сегодняшний день в работе Союза женщин принимают участие более 5,5 тысяч жительниц Южного Урала. Все они имеют активную гражданскую позицию, состоят в различных женских советах, ассоциациях. Союз занимается повышением авторитета женщин в обществе и семьях, их продвижением во власть. Также женское движение занимается заботой о здоровье женщин и улучшением условий их труда и быта, поддержкой экономических и нравственных основ семьи.В составе общественной организации «Женская ассоциация» Озерска более 70 человек. Среди женщин-общественниц есть педагоги, врачи, работники культуры, производственницы. Имея социальный опыт, высокий уровень гражданской ответственности, женщины организации осуществляют значимые для горожан проекты, помогают озерчанам преодолевать трудные жизненные ситуации. Неизменными лидерами ассоциации являются председатель Галина Баженова и её заместитель Татьяна Боровинская.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-11YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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