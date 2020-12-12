В Челябинской области открыт прием работ на ежегодные конкурсы для СМИ

На Южном Урале стартует конкурс для средств массовой информации. Традиционный смотр творчества журналистов проводится при поддержке правительства Челябинской области.Конкурсные работы принимаются по пяти номинациям: «Формула успеха», «Точка на карте», «Семейная реликвия», «Герои нашего времени» и «Журналистская акция, получившая большой общественный резонанс».В номинации «Формула успеха» жюри оценит конкурсные материалы о тружениках – южноуральцах, профессионалах своего дела в различных сферах деятельности. В номинации «Точка на карте» принимаются работы, посвященные истории своей малой родины. Номинация «Семейная реликвия» объединит материалы о южноуральцах – потомках участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла, рассказывающих о семейных реликвиях военного времени и героизме своих родственников. В разделе конкурса «Герои нашего времени» оценят материалы о работе медицинских, социальных работников и волонтеров в период пандемии коронавируса. В номинации «Журналистская акция, получившая большой общественный резонанс» будут представлены конкурсные работы об акциях СМИ, имеющих социальную значимость, с привлечением широкого круга читателей, зрителей.Также принимаются конкурсные работы на ежегодную премию губернатора Челябинской области в сфере средств массовой информации в номинациях: «За заслуги перед журналистским сообществом Челябинской области», «Журналист года» и «Мастер объектива».Выдвинуть кандидатов на конкурс могут:- редакции СМИ, зарегистрированных и распространяемых на территории Челябинской области;- образовательные организации, зарегистрированные на территории Челябинской области, реализующие образовательные программы по подготовке специалистов в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций;- региональная общественная организация «Союз журналистов Челябинской области»;- ассоциация городских и районных газет Челябинской области «Пресса».С условиями участия в конкурсах можно ознакомиться на сайте правительства Челябинской области в разделе «Объявления».