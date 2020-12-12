2020-12-11YEKT14:00:00 | Губерния Сотрудники автозавода «Урал» прошли обучение на «Фабрике процессов» Источник: «УралАЗа»









Интерактивный обучающий практикум для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» прошла рабочая группа миасского автомобильного завода «Урал». В тренинге, имитирующем реальные трудовые процессы,приняли участие 16 специалистов, мастеров и бригадиров из различных подразделений и служб предприятия. Под руководством тренеров – экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) они осваивали принципы и инструменты бережливого производства.«Кто-то считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы заниматься обучением персонала, вооружать коллектив новыми знаниями и компетенциями. Что лучше вложиться в оптимизацию производства. Но ведь оптимизация – это не только покупка оборудования, это еще и изменение внутренних процессов – наведение порядка на рабочих местах и в головах сотрудников. Запущенные нашими экспертами во время обучения процессы в дальнейшем приводят к таким же улучшениям показателей на производствах, как и те изменения, которые участники нацпроекта осуществляют с помощью предлагаемых Фондом финансовых инструментов и преференций», - уверен Сергей Казаков, директор регионального Фонда развития промышленности, на базе которого для реализации мероприятий нацпроекта создан РЦК.На челябинской «Фабрике процессов» обучение построено на примере процесса сборки узла «Регулятор давления газа». Собирая его своими руками, участники тренинга анализируют ход работы, выявляют проблемы и внедряют улучшения, на практике отрабатывая понятия, без которых невозможно построение современного производственного процесса - «время цикла», «время такта», «стандартизированная работа». А главное - начинают понимать, как принимаемые ими решения влияют на экономическую эффективность смоделированного предприятия.«С марта этого года АЗ «Урал» самостоятельно реализует у себя мероприятия нацпроекта, поэтому его сотрудники уже неплохо знакомы с теорией непрерывного совершенствования и бережливого производства. Тем интереснее и полезнее для них практическая составляющая нашего тренинга. Важно понимать не только то, как работает инструмент, но и что именно он меняет, и как эти изменения влияют на экономику конкретного производства. Только практический опыт помогает увидеть, какое решение окажется наиболее эффективным», - отмечает один из тренеров, руководитель проектов РЦК Павел Жолобов.Участники «Фабрики процессов» должны собрать определенное количество изделий за ограниченное время. Каждый получает «роль»: логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, сборщик и т.д. - и учится взаимодействовать с коллегами в непривычной среде. В ходе выполнения задания постепенно приходит понимание, что «традиционный» подход не позволяет добиться необходимой производительности. Методом проб и ошибок участники под руководством тренеров ищут решение выявленных проблем: переставляют столы, наводят порядок на рабочих местах, выстраиваются в конвейер, меняют функционал работников и т.д., чтобы оптимизировать (упростить и ускорить) процесс.Такое обучение действием и эффект погружения позволяют сформировать у специалистов устойчивые навыки выявления и устранения потерь в производственных потоках.«В нашей рабочей группе – представители сборочно-окрасочного цеха, производства автокомпонентов, дирекции по персоналу и развитию производственной системы, заготовительного участка, инженерно-технологического центра и т.д. Мы специально собрали такую компанию, чтобы распространить полученные на «Фабрике» знания и навыки по всем подразделениям завода. Более того, его руководство старается повышать уровень знаний, умений и навыков и у партнеров – сервисных организаций, занимающихся продажей и продвижением автомобилей марки «Урал» в регионах. У нас более сотни сервисных центров, и подготовка высококвалифицированного, грамотного и компетентного персонала - очень важная задача», - говорит директор по развитию производственной системы АЗ «Урал» Сергей Войнов.Стоит добавить, что автозавод «Урал» является участником сразу двух национальных проектов. Участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости» помогло предприятию через внедрение принципов бережливого производства увеличить производительность труда и прибыль предприятия, а также расширить возможности для инвестирования и создания новых рабочих мест. К концу 2020 года завод перевыполнил бизнес-план по сборке автомобилей, выпустив 8 300 машин. В следующем годупланируется довести этот показатель до 14 тысяч единиц.Кроме того, реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» позволит к 2024 году на четверть увеличить экспортные поставки. Уже сейчас доля отгруженных на экспорт автомобилей превышает 20% от общего объема продукции завода. Благодаря этим показателям «Урал» стал победителем всероссийского конкурса, получив награду в номинации «Лучший экспортер года в сфере промышленности».*** Источник: «УралАЗа»Интерактивный обучающий практикум для предприятий-участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» прошла рабочая группа миасского автомобильного завода «Урал». В тренинге, имитирующем реальные трудовые процессы,приняли участие 16 специалистов, мастеров и бригадиров из различных подразделений и служб предприятия. Под руководством тренеров – экспертов Регионального центра компетенций (РЦК) они осваивали принципы и инструменты бережливого производства.«Кто-то считает, что сейчас не самое подходящее время для того, чтобы заниматься обучением персонала, вооружать коллектив новыми знаниями и компетенциями. Что лучше вложиться в оптимизацию производства. Но ведь оптимизация – это не только покупка оборудования, это еще и изменение внутренних процессов – наведение порядка на рабочих местах и в головах сотрудников. Запущенные нашими экспертами во время обучения процессы в дальнейшем приводят к таким же улучшениям показателей на производствах, как и те изменения, которые участники нацпроекта осуществляют с помощью предлагаемых Фондом финансовых инструментов и преференций», - уверен, директор регионального Фонда развития промышленности, на базе которого для реализации мероприятий нацпроекта создан РЦК.На челябинской «Фабрике процессов» обучение построено на примере процесса сборки узла «Регулятор давления газа». Собирая его своими руками, участники тренинга анализируют ход работы, выявляют проблемы и внедряют улучшения, на практике отрабатывая понятия, без которых невозможно построение современного производственного процесса - «время цикла», «время такта», «стандартизированная работа». А главное - начинают понимать, как принимаемые ими решения влияют на экономическую эффективность смоделированного предприятия.«С марта этого года АЗ «Урал» самостоятельно реализует у себя мероприятия нацпроекта, поэтому его сотрудники уже неплохо знакомы с теорией непрерывного совершенствования и бережливого производства. Тем интереснее и полезнее для них практическая составляющая нашего тренинга. Важно понимать не только то, как работает инструмент, но и что именно он меняет, и как эти изменения влияют на экономику конкретного производства. Только практический опыт помогает увидеть, какое решение окажется наиболее эффективным», - отмечает один из тренеров, руководитель проектов РЦК.Участники «Фабрики процессов» должны собрать определенное количество изделий за ограниченное время. Каждый получает «роль»: логист, клиент, начальник цеха, директор по качеству, сборщик и т.д. - и учится взаимодействовать с коллегами в непривычной среде. В ходе выполнения задания постепенно приходит понимание, что «традиционный» подход не позволяет добиться необходимой производительности. Методом проб и ошибок участники под руководством тренеров ищут решение выявленных проблем: переставляют столы, наводят порядок на рабочих местах, выстраиваются в конвейер, меняют функционал работников и т.д., чтобы оптимизировать (упростить и ускорить) процесс.Такое обучение действием и эффект погружения позволяют сформировать у специалистов устойчивые навыки выявления и устранения потерь в производственных потоках.«В нашей рабочей группе – представители сборочно-окрасочного цеха, производства автокомпонентов, дирекции по персоналу и развитию производственной системы, заготовительного участка, инженерно-технологического центра и т.д. Мы специально собрали такую компанию, чтобы распространить полученные на «Фабрике» знания и навыки по всем подразделениям завода. Более того, его руководство старается повышать уровень знаний, умений и навыков и у партнеров – сервисных организаций, занимающихся продажей и продвижением автомобилей марки «Урал» в регионах. У нас более сотни сервисных центров, и подготовка высококвалифицированного, грамотного и компетентного персонала - очень важная задача», - говорит директор по развитию производственной системы АЗ «Урал».Стоит добавить, что автозавод «Урал» является участником сразу двух национальных проектов. Участие в нацпроектепомогло предприятию через внедрение принципов бережливого производства увеличить производительность труда и прибыль предприятия, а также расширить возможности для инвестирования и создания новых рабочих мест. К концу 2020 года завод перевыполнил бизнес-план по сборке автомобилей, выпустив 8 300 машин. В следующем годупланируется довести этот показатель до 14 тысяч единиц.Кроме того, реализация корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК) в рамкахпозволит к 2024 году на четверть увеличить экспортные поставки. Уже сейчас доля отгруженных на экспорт автомобилей превышает 20% от общего объема продукции завода. Благодаря этим показателям «Урал» стал победителем всероссийского конкурса, получив награду в номинации «Лучший экспортер года в сфере промышленности».*** Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден указом Президента РФ и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Ещё одна задача – определить интерес бизнеса к проблеме роста производительности труда, формированию продукта и рынка услуг по повышению производительности труда в РФ. В Челябинской области мероприятия нацпроекта реализует региональный Фонд развития промышленности. Региональный центр компетенций - единственный сертифицированный Федеральным центром компетенций оператор, системно реализующий проекты по повышению производительности труда в Челябинской области. Под руководством экспертов РЦК полный комплекс необходимых для внедрения у себя на предприятиях бережливого производства знаний и навыков получило уже 120 сотрудников промышленных предприятий региона.«Фабрика процессов» – это учебный центр, позволяющий проводить обучение сотрудников компании инструментам и методам «бережливого производства» путем имитации реальных производственных процессов. Этот нестандартный подход к обучению позволяет сформировать у работников устойчивые навыки выявления и устранения потерь на своих рабочих местах. Автомобильный завод «Урал» (г. Миасс) - один из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Выпускает полноприводные грузовые и грузопассажирские автомобили, вахтовые автобусы на базе полноприводных автомобилей, а также самосвалы, седельные тягачи, шасси под установку различной спецтехники, подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства. В целом линейка предприятия представлена более чем 250 модификациями машин. Флагманская модель – автомобиль «Урал NEXT». Грузовики автозавода «Урал» востребованы в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке полноприводных грузовых автомобилей – около 30%. AzAzA 2020-12-11YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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