Активисты студенческих отрядов Южного Урала научатся основам работы в медиа

12 декабря состоится очный этап медиаинтенсива для пресс-секретарей студенческих отрядов Челябинской области. 30 участников получат базу знаний о принципах освещения деятельности отрядов, сообщает Молодежный ресурсный центр.Слушатели узнают о правилах использования брендбука Российских студенческих отрядов, разберут, как писать пресс-релизы, и научатся работать в команде.Напомним, с 23 ноября пресс-секретари студенческих отрядов проходят онлайн-обучение по фото- и видеосъемке, SMM-продвижению и дизайну. Видеоуроки проходят на YouTube-канале Челябинского областного студенческого отряда «Труд Крут».Отметим, что в этом году впервые было разделено обучение для новичков и для ребят, которые не первый год занимаются освещением отрядной деятельности.Мероприятие пройдет при поддержке министерства образования и науки Челябинской области.