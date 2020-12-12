На Урале пройдёт экстремальная гонка на снегоходах

На 29-30 января 2021 года под Екатеринбургом запланирован марафон «Путь Вогула». В гонке на снегоходах участники должны будут преодолеть дистанцию около 470 километров по пересечённой местности. Условиями интересовалась редакция сайта best-bets.su.

Каждая команда будет состоять из 2 спортсменов на двух сноубайках. Старт марафона — в Верхней Пышме. После гонщикам предстоит проехать по лесам, снегу и льду через Кировград, Нижний Тагил и Качканар. Финиш гонки — в посёлке Кытлым на турбазе «Серебрянский камень».

Марафон проводится на Урале второй год. Цель мероприятия – испытать выносливость людей и техники в экстремальных погодных условиях и добраться до финиша. Принять участие в заезде смогут взрослые и даже дети (от 5 лет). Для самых младших участников будут подготовлены специальные трассы и особые условия испытаний.