Работа ветеранов градообразующего предприятия была отмечена губернатором области

Геннадий Завгородний, председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк»:
– У нас продолжаются мероприятия, приуроченные к празднованию 75-летия атомной отрасли. 14 декабря трём ветеранам градообразующего предприятия Синьковой Людмиле Андреевне, Мишину Василию Петровичу и Архипову Юрию Дмитриевичу глава округа вручил награды губернатора Челябинской области Алексея Текслера за развитие ветеранского движения в Озерском городском округе.
– Завершается знаменательный год – год 75-летия Победы и 75-летия атомной отрасли, в конце года идёт подведение итогов. Очень приятно сегодня вручить заслуженные награды ветеранам «Маяка» – отметил Евгений Щербаков.
Инспектор по социальным вопросам ФГУП «ПО «Маяк» Людмила Синькова была награждена почётной грамотой за личный вклад в развитие атомной отрасли и многолетний добросовестный труд. Людмила Андреевна работала на заводе радиоизотопов, возглавляла ветеранскую организацию. Последние годы она активно работает в Совете ветеранов градообразующего предприятия, является заместителем председателя.
Председатель Совета ветеранов радиохимического завода ПО «Маяк» Василий Мишин и его заместитель Юрий Архипов отмечены благодарственными письмами за многолетний безупречный труд и большой личный вклад в развитие атомной отрасли.
Не один десяток лет посвятили ветераны работе на «Маяке», но и сегодня они остаются преданными родному предприятию и вкладывают много сил и времени в сохранение традиций и истории ФГУП «ПО «Маяк».
– Василий Мишин награждён Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Октябрьской Революции. Юрий Архипов награждён орденом «Знак Почёта» и ведомственной наградой Росатома «Орден Е.П. Славского». Это государственные награды, которые в советское время вручались за выдающие достижения в труде. В своё время они оба являлись передовиками производства.
Сегодня Василий Петрович Мишин занимается восстановлением музея радиохимического завода, им было очень много сделано. В настоящее время подготовлено к экспозиции более двадцати книг, затрагивающих историю как всего завода, так и каждого подразделения. Юрий Дмитриевич Архипов много сил отдаёт работе с ветеранами, в период пандемии он возглавил волонтёрское движение, и также помогает в восстановлении экспонатов музея. Ими найдено знамя, которое вручалось заводу ещё в советское время, – подчеркнул Геннадий Завгородний.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа