В 2020 году на Южном Урале подключиться к газу смогли жители 10 тысяч домов и квартир

В 2020 году в Челябинской области построили порядка 620 км газопроводов и газовых сетей. Благодаря этому возможность подключения к сетевому газоснабжению получили владельцы 10 тысяч домовладений (квартир и частных домов), сообщает минстрой.«Втекущем году строительство объектов газораспределительных систем, предназначенных для газоснабжения жилых домов, проводилось на территории 28 муниципальных образований Челябинской области, которые предоставили необходимый пакет документов на софинансирование строительства из областного бюджета», - сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.Наиболее крупные объемы субсидий для строительства газопроводов и газовых сетей в этом году были направлены в Ашинский, Верхнеуральский, Еткульский, Катав-Ивановский, Кунашакский, Нагайбакский, Уйский и Чебаркульский муниципальные районы, а также в Миасский и Магнитогорский городские округа.По информации ООО «НОВАТЭК-Челябинск», с начала 2020 года и по 1 ноября 2020 года в регионе с новыми абонентами заключено 7 295 договоров на поставку газа. Это означает, что более 7 тысяч домовладений в Челябинской области уже получили газ в этом году. Еще сотни домов получат возможность газифицировать свое жилье до конца года. Сейчас завершаются работы по подключению домов в Верхнеуральском, Еткульском, Чебаркульском районах, в Верхнем Уфалее, Кыштыме.В законе о бюджете Челябинской области на период 2020-2022 годов в виде субсидий муниципальным образованиям Челябинской области для строительства газопроводов и газовых сетей предусмотрено около 3 млрд. рублей.В течение этого трехлетнего периода планируется построить не менее 1 тыс. км сетей газораспределения и обеспечить возможность присоединения к сетевому газоснабжению около 27 тыс. домовладений (квартир и частных домов). В результате за три года смогут повысить комфортность проживания около 70 тысяч южноуральцев.В 2020 году из областного и федерального бюджетов, а также за счет средств, аккумулируемых газораспределительными организациями за счет применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, на строительство газопроводов и газовых сетей муниципалитетам было направлено около 1,46 млрд рублей. Благодаря этому возможность подключения к сетевому газоснабжению получат владельцы 10 тысяч квартир (домов).В начале декабря в Миассе закончились работы по строительству газопровода в старой части города по улице Уралова. Общая протяженность газопровода составила больше двух тысяч метров, возможность подключения к газу получили 142 дома. В Пластовском районе завершили масштабный проект газификации. Подключаться к голубому топливу начали жители 161 частного дома в Пласте (39 домов), селах Старый Кумляк (53) и Новый Кумляк (69).
Источник: Пресс-служба минстроя Челябинской области