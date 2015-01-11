«Равный равному. Танцы»: южноуральцы увидят уникальное шоу и выберут лучший инклюзивный коллектив

Премьера фильма-концерта «Равный равному. Танцы» пройдет сегодня, 15 декабря, в эфире телеканала ОТВ. Более 60 молодых людей, в том числе на колясках, с ограниченным слухом, зрением, ДЦП, и их здоровые сверстники покажут широкой аудитории результат своего творчества. Танцевальное шоу завершает полуторагодовой проект «Танцуют все!», который стал победителем конкурса Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба клуба «Наше место».К концерту участники начали готовиться еще весной. Из-за ситуации с распространением коронавируса репетиции зачастую проходили онлайн. Собрать зрителей также не представлялось возможным. Потому было принято решение снять фильм-концерт.«Для нас это был новый, но очень интересный опыт, – рассказывает руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. – Мы сняли с нашими четырьмя танцевальными коллективами клипы, в которых участвует весь состав, и номера малой формы. И каждый клип, каждый номер - это отдельная не похожая ни на что история, которая погрузит зрителя в особый мир. В нем творчество безгранично, не имеет барьеров и преград». Над постановками работали челябинские хореографы, которые руководят и профессиональным, и инклюзивным коллективами. А номер, который откроет концерт, поставил московский хореограф Александр Могилев.Концерт начнется в 19:45 на канале ОТВ и продлится полтора часа. Во время трансляции запустят голосование: зрители смогут поддержать понравившийся коллектив и его номера. Для этого потребуется отправить СМС на короткий номер, который будет известен во время эфира. Стоимость одного СМС-сообщения – не более 2 рублей. Результаты голосования объявят 17 декабря в утреннем шоу ОТВ и в социальных сетях клуба «Наше место». Решения зрителей будут с нетерпением ждать коллектив ТОК, в котором танцуют ребята с ограничением зрения и их здоровые сверстники; коллектив LINE, участники которого передвигаются на колясках; коллектив SODA – это танцоры с ограничением слуха и волонтеры; коллектив O.G.C., где танцуют ребята с ДЦП и ограничением слуха.«Для меня танцевать на сцене – это счастье, – поделилась участница коллектива O.G.C. Анна Филимонова. – Я могу показать, чего достигла и возможно, тем самым, вдохновить других двигаться вперед, несмотря даже на какие-то свои ограничения». Гала-концерт «Равный равному. Танцы» инклюзивного проекта «Танцуют все!» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Партнеры проекта: гранд-отель «Видгоф», группа компания «БОВИД», АО «КОНАР», Челябинский государственный университет.Видеоанонс концерта https://www.youtube.com/watch?v=GtrqMUDCJAg&feature=emb_logo