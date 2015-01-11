2020-12-15YEKT10:00:00 | Губерния Кванторианцы в финале WorldSkills одержали тройную победу Источник: пресс-служба Регионального центра технического творчества









Воспитанники магнитогорского технопарка «Кванториум» стали победителями регионального чемпионата молодых профессионалов «WorldSkills Russia 2020» в категории «юниоры». Завершен региональный этап чемпионата молодых профессионалов «WorldSkills Russia 2020». Чемпионата, в котором старшеклассники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.В этом году впервые участниками стали воспитанники магнитогорского технопарка Ева Сапина, Анна Морозова и Елизавета Лукомская. Ребята и их наставники проделали огромную работу, ведь компетенции профилей выходят далеко за рамки образовательных программ. Рассказывает Владислав Халамов, руководитель Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале: «К выбору конкурсантов предъявлялись серьезные требования. Для участия мы взяли тех, кто смог за короткий срок наиболее полно подготовиться к соревнованиям. Точно так же отбирали наставников — ими стали люди, имеющие опыт работы в данных профессиях. При выборе компетенций для участия педагоги исходили из актуальных на сегодняшний день профессий, которые перекликаются с деятельностью технопарка».Именно поэтому были выбран направления «Графический дизайн» и «Интернет-маркетинг». В компетенции «Графический дизайн» детям необходимо было выполнить четыре основных задания: создать логотип и упаковку, сделать афишу и лифлет (буклет). По направлению «Интернет-маркетинг» школьники разрабатывали брендовые страницы в социальных сетях, которые наполняли различным информационным контентом. В каждом конкурсном направлении ребята работали на протяжении трех дней.В результате лучшими в категории «юниоры» среди участников по Челябинской области стали:



1 место в компетенции «Графический дизайн» — Ева Сапина (наставник Лола Викторовна Гебель),







1 место в компетенции «Интернет-маркетинг» — Анна Морозова (наставник Евгений Валерьевич Воронов),







3 место в компетенции «Интернет-маркетинг» — Елизавета Лукомская (наставник Игорь Игоревич Вильховский).



«Благодаря этому чемпионату я смогла открыть в себе новые таланты, у меня появились новые возможности. Я рада, что теперь буду участвовать на всероссийских соревнованиях. Вообще, я планирую поступать на техническую специальность и знания в области интернет-маркетинга дают мне возможность для развития в будущем. Мне очень понравилось участвовать в этом мероприятии», — поделилась впечатлениями Анна Морозова.Теперь юным кванторианцам предстоит сразиться во всероссийских соревнования, которые пройдут в 2021 году в Уфе.Справка:WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. WorldSkills позволяет понять, насколько квалификация участников соответствует мировым стандартам. Источник: пресс-служба Регионального центра технического творчестваВоспитанники магнитогорского технопарка «Кванториум» стали победителями регионального чемпионата молодых профессионалов «WorldSkills Russia 2020» в категории «юниоры». Завершен региональный этап чемпионата молодых профессионалов «WorldSkills Russia 2020». Чемпионата, в котором старшеклассники совершенствуют свои навыки, соревнуясь по шести блокам профессий: строительной отрасли, информационных и коммуникационных технологий, творчества и дизайна, промышленного производства, сферы услуг и обслуживания гражданского транспорта.В этом году впервые участниками стали воспитанники магнитогорского технопарка Ева Сапина, Анна Морозова и Елизавета Лукомская. Ребята и их наставники проделали огромную работу, ведь компетенции профилей выходят далеко за рамки образовательных программ. Рассказывает, руководитель Регионального центра технического творчества, куратора сети детских технопарков на Южном Урале: «К выбору конкурсантов предъявлялись серьезные требования. Для участия мы взяли тех, кто смог за короткий срок наиболее полно подготовиться к соревнованиям. Точно так же отбирали наставников — ими стали люди, имеющие опыт работы в данных профессиях. При выборе компетенций для участия педагоги исходили из актуальных на сегодняшний день профессий, которые перекликаются с деятельностью технопарка».Именно поэтому были выбран направления «Графический дизайн» и «Интернет-маркетинг». В компетенции «Графический дизайн» детям необходимо было выполнить четыре основных задания: создать логотип и упаковку, сделать афишу и лифлет (буклет). По направлению «Интернет-маркетинг» школьники разрабатывали брендовые страницы в социальных сетях, которые наполняли различным информационным контентом. В каждом конкурсном направлении ребята работали на протяжении трех дней.В результате лучшими в категории «юниоры» среди участников по Челябинской области стали:1 место в компетенции «Графический дизайн» — Ева Сапина (наставник Лола Викторовна Гебель),1 место в компетенции «Интернет-маркетинг» — Анна Морозова (наставник Евгений Валерьевич Воронов),3 место в компетенции «Интернет-маркетинг» — Елизавета Лукомская (наставник Игорь Игоревич Вильховский).«Благодаря этому чемпионату я смогла открыть в себе новые таланты, у меня появились новые возможности. Я рада, что теперь буду участвовать на всероссийских соревнованиях. Вообще, я планирую поступать на техническую специальность и знания в области интернет-маркетинга дают мне возможность для развития в будущем. Мне очень понравилось участвовать в этом мероприятииподелилась впечатлениями.Теперь юным кванторианцам предстоит сразиться во всероссийских соревнования, которые пройдут в 2021 году в Уфе.Справка:WorldSkills International (WSI) – международная некоммерческая ассоциация, целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение международных соревнований по всему миру. Под эгидой WorldSkills проводятся региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. WorldSkills позволяет понять, насколько квалификация участников соответствует мировым стандартам. AzAzA 2020-12-15YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Эксперты WorldSkills Russia, сотрудники ПО «Маяк», вернулись с финала чемпи ...

Южноуральская команда стала одной из лучших на чемпионате Worldskills

Озерские школьники стали победителями и призёрами чемпионата WorldSkills Hi ...

Челябинские школьники повезут в Екатеринбург танк и самолет

На чемпионат WorldSkills в Челябинской области заявилось 280 молодых профес ... {comments_news}