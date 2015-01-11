С помощью займа ФРП в Миассе модернизировано производство оборудования для нефтегазовой отрасли

Первое в России производство оборудования и комплектующих для безостановочного ремонта нефтяных и газовых трубопроводов модернизировала в Миассе санкт-петербургская «Сервисная компания Интра». На рынке её продукция представлена под брендом «Интрафит».Предприятие выпускает соединительные детали, оборудование для проведения врезки и перекрытия трубопроводов диаметром до 1400 мм, разрезные тройники и вспомогательные изделия: переходники для врезки, охранные кожухи, перекрывающие головки, фрезы, сверла. Всё это используется в обслуживании объектов крупнейших отечественных предприятий по добыче, переработке, транспортировке нефти и газа, а также газораспределения. Выпускаемое компанией «Интра» оборудование и инструменты позволяют быстро и безопасно проводить работы по реконструкции и ремонту нефте- и газопроводов, подключению новых линий, не останавливая транспортировку продукта.Задумав расширить ассортимент выпускаемых изделий и модернизировать импортозамещающее производство оборудования для обслуживания трубопроводов нефтегазового комплекса, руководство компании воспользовалось заёмным финансированием Фонда развития промышленности. В конце 2016 года предприятие получило льготный заём в 150 млн рублей при общем бюджете проекта более 300 млн рублей.«Консультанты и федерального, и нашего регионального ФРП помогают предприятиям выбрать оптимальную для их целей и задач программу Фонда, способы получения господдержки. В данном случае заём был выдан по программе «Проекты развития», поскольку она направлена именно на развитие импортозамещения и производства конкурентной продукции. После модернизации миасский завод начал выпускать весь спектр изделий, необходимых для проведения ремонта трубопроводов. А уровень локализации производства вырос с 80% до 100%», - говорит директор регионального ФРП Сергей Казаков.
Источник: ООО «Сервисная компания «Интра»