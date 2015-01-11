Южноуральцы отправили около 7 млн. руб., думая, что играют на бирже.

Южноуральцы отдали мошенникам ₽3 млн, думая, что играют на бирже.

Четверо жителей Челябинской области пострадали от действий мошенников – злоумышленники звонили гражданам и предлагали установить специальное приложение, чтобы делать ставки на бирже и получать баснословный доход.

Жительница Златоуста перевела обманщикам 80 тыс. рублей из своих сбережений и еще более миллиона рублей, взятых в кредит в нескольких финансовых организациях. Когда 57-летняя женщина попыталась вернуть вложенные деньги и якобы полученную прибыль, мошенники прекратили выходить на связь.

В аналогичной ситуации оказались трое жителей Озерска: женщины 41 и 58 лет и 34-летний мужчина. Они передали злоумышленникам в общей сложности 1,8 млн рублей.

После обращений обманутых граждан в полиции возбудили уголовные дела о мошенничестве. Виновных разыскивают. Преступникам грозит заключение на срок от 5 до 6 лет.

https://dostup1.ru/accident/Yuzhnouraltsy-otdali-moshennikam-3-mln-dumaya-chto-igrayut-na-birzhe_132599.html