Бывший президент ФНЛ Ефремов — новый гендиректор «Урала»

Игорь Ефремов, экс-президент ФНЛ, ушедший в отставку 7 декабря в ходе заседания общего собрания лиги, станет гендиректором «Урала».

По информации спортивного сайта Metaratings, на работу в клуб из Екатеринбурга также перейдёт Тимур Лепсая. Специалист со 2 ноября занимал в Футбольной национальной лиге должность директора по развитию. Скорее всего, он станет спортивным директором клуба. Ранее Тимур работал в «Балтике».

В руководство «Урала», помимо президента Григория Иванова, входят ещё четыре человека:

• вице-президент Александр Левин;

• исполнительный директор Евгений Костарёв;

• спортивный директор Евгений Алхимов;

• заместитель президента по безопасности Валерий Удилов.

«Урал» по итогам 18 туров идёт на 12-м месте в РПЛ, с активом 20 очков.