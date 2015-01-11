2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Отдыхайте, оставаясь дома: в Челябинской области запущен туристический проект «Юраль!» Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской области









На Южном Урале при поддержке правительства Челябинской области запускается туристический проект «Юраль!». Организаторы предлагают путешествовать по региону, узнавать новые места, делиться красивыми фотографиями и рассказывать про область в социальных сетях.«Юраль!» – это новое слово, глагол, который означает «Путешествуй по Южному Уралу!». Организатор проекта – Агентство международного сотрудничества Челябинской области – предлагает «юралить» не просто так. За «накопленные» локации участников ждут подарки для отдыха и путешествий. Суть проекта проста. Организаторы выбрали 50 живописных локаций Челябинской области – это национальные парки, горнолыжные комплексы, городские объекты, фермы с животными, объекты культуры и уникальные событийные мероприятия. Чек-лист со списком мест для удобства можно скачать на сайте проекта юраль.рф, а следить за проектом в Инстаграм@yural74. Туристам нужно сделать фото на локации, выложить его в своих социальных сетях с хэштегами #юраль и #твойюжныйурал. Чем больше локаций, тем масштабнее подарки. За 50 собранных локаций организаторы вручат главный приз – сертификат размером 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале.«В условиях карантинных мероприятий и закрытых границ жители Южного Урала начали активнее изучать и посещать родные места. Челябинская область славится горными пейзажами, озерами, памятниками истории и архитектуры, – рассказывает замдиректора по туризму Агентства Ирина Чиркова. – Захотелось рассказывать друзьям и знакомым о красивых местах, где можно отдохнуть, и делиться интересными объектами для посещения, например, в выходные. Командой агентства мы решили запустить проект, который бы стимулировал южноуральцев путешествовать по родному краю и показывать его красоту в социальных сетях. Для первого этапа выбрано только 50 локаций, но удивительных мест, конечно, намного больше. Давайте любоваться Южным Уралом вместе, делиться фотографиями, рассказывать друзьям, что можно отлично отдыхать, оставаясь дома».Участвовать в «Юрали» предлагается не только южноуральцам, но и жителям других регионов. На сайте можно будет увидеть рейтинг самых посещаемых туристических локаций и ознакомиться с публикациями других пользователей. Каждый месяц будут определяться победители в дополнительных номинациях «Самое веселое фото», «Неожиданный ракурс», «Самое массовое фото», «Гость издалека» и другие (на усмотрение организаторов проекта), которых также ждут памятные призы. Для справки:Учитываются фотографии, сделанные и опубликованные с 1 июня 2020 года. Конкурс продлится до 1 сентября 2021 года.Подробнее с правилами участия можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте проекта. Количество подарков ограничено. Получить подарок после проверки организаторами проекта всех необходимых условий участия можно в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области по адресу: ул. Свободы, д.93, офис 5. Будем рады ответить на вопросы по тел.: 8 (351) 223-56-23. Источник: Агентство международного сотрудничества Челябинской областиНа Южном Урале при поддержке правительства Челябинской области запускается туристический проект «Юраль!». Организаторы предлагают путешествовать по региону, узнавать новые места, делиться красивыми фотографиями и рассказывать про область в социальных сетях.«Юраль!» – это новое слово, глагол, который означает «Путешествуй по Южному Уралу!». Организатор проекта – Агентство международного сотрудничества Челябинской области – предлагает «юралить» не просто так. За «накопленные» локации участников ждут подарки для отдыха и путешествий. Суть проекта проста. Организаторы выбрали 50 живописных локаций Челябинской области – это национальные парки, горнолыжные комплексы, городские объекты, фермы с животными, объекты культуры и уникальные событийные мероприятия. Чек-лист со списком мест для удобства можно скачать на сайте проектаа следить за проектом. Туристам нужно сделать фото на локации, выложить его в своих социальных сетях с хэштегами. Чем больше локаций, тем масштабнее подарки. За 50 собранных локаций организаторы вручат главный приз – сертификат размером 50 тысяч рублей для организации тура выходного дня на Южном Урале.«В условиях карантинных мероприятий и закрытых границ жители Южного Урала начали активнее изучать и посещать родные места. Челябинская область славится горными пейзажами, озерами, памятниками истории и архитектуры, – рассказывает замдиректора по туризму Агентства. – Захотелось рассказывать друзьям и знакомым о красивых местах, где можно отдохнуть, и делиться интересными объектами для посещения, например, в выходные. Командой агентства мы решили запустить проект, который бы стимулировал южноуральцев путешествовать по родному краю и показывать его красоту в социальных сетях. Для первого этапа выбрано только 50 локаций, но удивительных мест, конечно, намного больше. Давайте любоваться Южным Уралом вместе, делиться фотографиями, рассказывать друзьям, что можно отлично отдыхать, оставаясь дома».Участвовать в «Юрали» предлагается не только южноуральцам, но и жителям других регионов. На сайте можно будет увидеть рейтинг самых посещаемых туристических локаций и ознакомиться с публикациями других пользователей. Каждый месяц будут определяться победители в дополнительных номинациях «Самое веселое фото», «Неожиданный ракурс», «Самое массовое фото», «Гость издалека» и другие (на усмотрение организаторов проекта), которых также ждут памятные призы. Для справки:Учитываются фотографии, сделанные и опубликованные с 1 июня 2020 года. Конкурс продлится до 1 сентября 2021 года.Подробнее с правилами участия можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте проекта. Количество подарков ограничено. Получить подарок после проверки организаторами проекта всех необходимых условий участия можно в Агентстве международного сотрудничества Челябинской области по адресу: ул. Свободы, д.93, офис 5. Будем рады ответить на вопросы по тел.: 8 (351) 223-56-23. AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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