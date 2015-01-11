В Челябинске запустили онлайн-проект для молодежи «СМАКуя политику»

Миасский автомобильный завод «Урал» вместе со своим деловым партнером в ЮАР, компанией Feeler, выступает одним из спонсоров международного автомобильного ралли TIORC на внедорожниках, которое проходит сейчас в пустыне и южноафриканской саванне. Автомобили «Урал NEXT» с колесной формулой 6х6 демонстрируются в рамках этапов. Кроме того, уральские грузовики помогают участникам соревнований в сложных ситуациях. Подробнее