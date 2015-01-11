В Челябинске запустили онлайн-проект для молодежи «СМАКуя политику»

Молодежный консалтинговый центр «Кадры» опубликовал первый выпуск онлайн-передачи «СМАКуя политику». Гости программы рассказывают истории своих успехов и готовят ужин на большой кухне, сообщает Молодежный ресурсный центр. Первым гостем стал Юрий Болдырев, командир регионального отделения «Российских Студенческих Отрядов». В интервью он рассказал о работе движения и поделился своими любимыми рецептами.«В условиях, когда не рекомендуется проводить очные мероприятия, наша команда решила создать ряд онлайн-форматов, которые ознакомят молодежь Южного Урала с органами государственной власти и активными представителями гражданского общества. Надеемся, что подобные интервью не только заинтересуют молодежь, но и сформирует их профориентационные установки», – рассказывает организатор Евгений Гордиенко.Напомним, главная цель Молодежного консалтингового центра «Кадры» — сформировать команду активной молодежи Южного Урала, системно поддерживать и развивать молодежные проекты и представительные органы региона в тесном сотрудничестве с органами власти. В данный момент в рамках Центра прошли обучение 140 человек, а 46 отличившихся участников проходят стажировки у опытных наставников из различных организаций Челябинской области.Смотреть выпуск