Способ ведения трудовой книжки необходимо выбрать до конца года

Управление Пенсионного фонда в городе Озерске Челябинской области напоминает, что всем работающим гражданам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо выбрать способ ведения трудовой книжки – в электронном виде или сохранить бумажный экземпляр/

Письменное заявление в произвольной форме следует подать работодателю. Переход на электронную трудовую книжку является добровольным.

Сотрудники, выбравшие электронную трудовую книжку, получают бумажный экземпляр на руки (с соответствующей записью о сделанном выборе). При этом бумажная трудовая книжка не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с электронной, так как является источником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В настоящее время в электронной версии фиксируются только сведения начиная с 2020 года.

Отметим, что в настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона, который предусматривает для граждан возможность обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в электронную трудовую книжку всех сведений о стаже за периоды до 1 января 2020 года.

Тем работникам, кто оставит бумажную трудовую книжку, работодатель будет вносить сведения в оба документа - бумажный и электронный. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Гражданам, которые впервые устроятся на работу с 2021 года, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. В настоящее время заявление о выборе способа ведения трудовой книжки подали более 796,6 тыс. жителей Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45285/