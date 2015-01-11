Более половины новых больных ковидом на Южном Урале зарегистрирована в четырех городах – Челябинске, Магнитогорске, Миассе и Копейске.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории региона во вторник, 15 декабря, было выявлено 310 новых случаев коронавируса, в том числе более 60% – в указанных четырех городах: 88 зараженных – в областном центре, 53 – в Магнитогорске, 28 – в Миассе, 21 – в Копейске.

Достаточно солидный прирост числа заболевших – в Саткинском районе (13), Сосновском и Чебаркульском (по 9), а также Коркинском (8) районах.

По 7 случаев COVID-19 выявлено в Троицке и Пластовском районе, по 6 – в Чебаркуле, Кизильском и Нязепетровском районах, по 5 – в Ашинском и Уйском, по 4 – в Златоусте, Южноуральке, Еманжелинском и Нагайбакском районах, по 3 – в Аргаяшском, Брединском, Карталинском и Катав-Ивановском, по 2 – в Варненском, Еткульском, Увельском и Кунашакском районах, по 1 – в Карабаше, Агаповском и Октябрьском районах.

Всего по состоянию на 16 декабря на территории Челябинской области зарегистрировано 31 тыс. 474 случая новой коронавирусной инфекции (показатель на 100 тыс. населения – 905,5).

В 10 городах Челябинской области нет новых зараженных ковидом за сутки: это Верхний Уфалей, Кыштым, Локомотивный, Усть-Катав, а также Верхнеуральский, Каслинский, Кусинский, Красноармейский, Троицкий и Чесменский муниципальные районы.

Добавим, за прошедшие сутки Роспотребнадзор передал в медицинские организации данные 477 человек для организации медицинского наблюдения и лабораторного обследования.

https://dostup1.ru/society/V-10-gorodah-Chelyabinskoy-oblasti-net-novyh-zarazhennyh-kovidom-za-sutki_132654.html