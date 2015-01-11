В микрорайоне «Вишневая горка» открылся частный детский сад в рамках нацпроекта «Демография»

В декабре 2020 года начал работу первый в регионе в рамках реализации национального проекта «Демография» частный детский сад. Учреждение принципиально нового типа – «ЭКО-детский сад «Бельчонок» – открылось в микрорайоне «Вишневая горка» Сосновского района. Федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» помогает отрывать новые дошкольные места. У детей от 1,5 до 3 лет, не получивших места в муниципальном детском саду, появляется возможность посещать частное дошкольное учреждение. При этом ежемесячная родительская плата за присмотр и уход не превысит аналогичных расходов родителей в муниципальном детском саду. В то же время за ребенком сохраняется место в электронной очереди.«Министерство образования и науки Челябинской области заявилось на конкурс нацпроекта «Демография», выиграв который, получило федеральную субсидию на открытие новых мест в частных образовательных организациях. Был организован аналогичный конкурс среди предпринимателей Южного Урала. В итоге, мы заключили договор с победителем - представителем негосударственного сектора, индивидуальным социальным предпринимателем Романом Пономаревым, который является основателем детских садов «Островок Сокровищ» и «ЭКО -детский сад «Бельчонок». На оборудование места для каждого дошкольника (от 1,5 до 3 лет) в этом саду выделено по 118 тысяч рублей. А таких мест здесь будет предоставлено — 48. Первые посетители формирующейся группы сейчас проходят процесс адаптации. Кстати, по нацпроекту «Демография» в Челябинске будут организованы еще 12 подобных мест. Обращаем внимание родителей, что такая группа как раз формируется», — поясняет начальник управления общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина.«Островок Сокровищ» – частный детский развивающий центр и детский сад, уже известный челябинцам. Учреждение открылось в 2016 году: с тех пор его выпускниками стало около 300 малышей. Получив лицензию на дошкольное и дополнительное образование, в 2018 году организация в качестве своего приоритета в развитии определила государственно-частное партнёрство. По словам руководителя учреждения Романа Пономарева, особенность детского сада – это осознанный баланс между соблюдением всех государственных требований к детским садам и инновациями, которые диктует время. Сегодня «Островок Сокровищ» – это три филиала (ДС «Островок Сокровищ», «Эко-детский сад «Бельчонок» в Курчатовском районе г. Челябинска и «Эко-детский сад «Бельчонок» в «Вишневой горке»).
Источник: Пресс-служба минобрнауки Челябинской области