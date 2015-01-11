2020-12-18YEKT11:00:00 | Губерния В Челябинской области детям в трудной жизненной ситуации вручают новогодние подарки Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









Стартовала акция «Подарим Новый год детям», организованная по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Более 175 тысяч южноуральских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат подарки.«В этом году по инициативе губернатора Алексея Текслера традиционно проходит акция «Подарим Новый год детям». Всего закуплено порядка 175 тысяч новогодних презентов, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Кроме того, мы приобрели около 2000 специализированных подарков. Их получат дети с аутизмом, целиакией, сахарным диабетом и фенилкетонурией».Руководитель ведомства уточнила, что средняя стоимость подарка в этом году выше, чем в прошлом. «Первая партия подарков уже доставлена в территории, и начинается их выдача. Средняя стоимость подарка в этом году выше, чем в прошлом, соответственно, лучше качество», — добавила Ирина Буторина.Подарки уже начали выдавать в Тракторозаводском районе Челябинска. Здесь пункт выдачи разместился на базе комплексного центра социального обслуживания населения.«Мы начали выдачу новогодних подарков, пока наплыв людей небольшой, поэтому живая очередь, принимаем всех, работаем без обеда, если возникнет необходимость, организуем выдачу по записи, — рассказала Ольга Сатонина, заместитель директора КЦСОН Тракторозаводского района Челябинска. — Обычных подарков у нас 1400 штук. Все стараются получить их до Нового года, но бывают случаи, что и после 1 января забирают. Радостно, когда приходят с детьми, ребята тут же рассматривают, что им дарят, пробуют, благодарят, мы тоже очень рады, потому что всегда приятно видеть улыбки».За подарком сегодня пришла и Татьяна Мясоедова вместе с сыном и двумя дочками, всего же в семье шестеро детей. Ребята сразу же проверили, что в праздничных коробочках, и попробовали конфеты на вкус, кому-то больше понравился шоколадный шар с сюрпризом, кому-то приглянулась шоколадка. Девочки зачитали поздравление от губернатора, которое напечатано на коробке.«У меня шестеро детей, двое из них уже взрослые, а четверо — школьники. Новый год — самый любимый семейный праздник, когда хочется доброты, волшебства. Сладкий подарок — это здорово. Благодарим за него губернатора. Мы на Новый год украшаем елку не только игрушками, но и, как в старые добрые советские времена, конфетами. Правда, такие украшения держатся максимум до 1 января. Сладости из этих подарков тоже украсят нашу елочку», — поделилась многодетная мама.В этом году в рамках акции «Подарим Новый год детям» подарки получат 175 тысяч детей, еще почти 2000 детей получат специализированные подарки. На эти цели из областного бюджета направлено 38,3 млн рублей. Подарки положены юным южноуральцам в возрасте от 1 года до 15 лет в трудной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских елок и др. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиСтартовала акция «Подарим Новый год детям», организованная по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Более 175 тысяч южноуральских детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получат подарки.«В этом году по инициативе губернатора Алексея Текслера традиционно проходит акция «Подарим Новый год детям». Всего закуплено порядка 175 тысяч новогодних презентов, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области. — Кроме того, мы приобрели около 2000 специализированных подарков. Их получат дети с аутизмом, целиакией, сахарным диабетом и фенилкетонурией».Руководитель ведомства уточнила, что средняя стоимость подарка в этом году выше, чем в прошлом. «Первая партия подарков уже доставлена в территории, и начинается их выдача. Средняя стоимость подарка в этом году выше, чем в прошлом, соответственно, лучше качество», — добавила Ирина Буторина.Подарки уже начали выдавать в Тракторозаводском районе Челябинска. Здесь пункт выдачи разместился на базе комплексного центра социального обслуживания населения.«Мы начали выдачу новогодних подарков, пока наплыв людей небольшой, поэтому живая очередь, принимаем всех, работаем без обеда, если возникнет необходимость, организуем выдачу по записи, — рассказала, заместитель директора КЦСОН Тракторозаводского района Челябинска. — Обычных подарков у нас 1400 штук. Все стараются получить их до Нового года, но бывают случаи, что и после 1 января забирают. Радостно, когда приходят с детьми, ребята тут же рассматривают, что им дарят, пробуют, благодарят, мы тоже очень рады, потому что всегда приятно видеть улыбки».За подарком сегодня пришла ивместе с сыном и двумя дочками, всего же в семье шестеро детей. Ребята сразу же проверили, что в праздничных коробочках, и попробовали конфеты на вкус, кому-то больше понравился шоколадный шар с сюрпризом, кому-то приглянулась шоколадка. Девочки зачитали поздравление от губернатора, которое напечатано на коробке.«У меня шестеро детей, двое из них уже взрослые, а четверо — школьники. Новый год — самый любимый семейный праздник, когда хочется доброты, волшебства. Сладкий подарок — это здорово. Благодарим за него губернатора. Мы на Новый год украшаем елку не только игрушками, но и, как в старые добрые советские времена, конфетами. Правда, такие украшения держатся максимум до 1 января. Сладости из этих подарков тоже украсят нашу елочку», — поделилась многодетная мама.В этом году в рамках акции «Подарим Новый год детям» подарки получат 175 тысяч детей, еще почти 2000 детей получат специализированные подарки. На эти цели из областного бюджета направлено 38,3 млн рублей. Подарки положены юным южноуральцам в возрасте от 1 года до 15 лет в трудной жизненной ситуации. Это дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети, проживающие в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и организациях для детей-сирот; дети военнослужащих (сотрудников правоохранительных органов), погибших в локальных войнах и вооруженных конфликтах; дети из малоимущих семей; дети из семей, находящихся в социально опасном положении, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; дети-участники рождественских губернаторских елок и др. AzAzA 2020-12-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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