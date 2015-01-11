В селе Лейпциг открылся обновленный Дом культуры

В Лейпциге Варненского района после капитального ремонта открылся местный Дом культуры. Культурный центр села впервые кардинально преобразился с момента своего открытия в 1965 году.В сентябре 2017 года после обследования здания ДК было принято решение о составлении пакета документов на ремонт. В 2020 году капитальный ремонт Лейпцигского Дома культуры вошел в национальный проект «Культура». «Сами работы в здании ДК начались в феврале, - рассказывают в районном управлении культуры, - были полностью обновлены системы отопления, водоснабжения, освещения, вентиляции, отреставрированы фундамент и отмостки, заменены кровля здания, потолки и окна, обустроен вход с покрытием из тротуарной плитки».Изменения коснулись и фасада Дома культуры, который теперь радует жителей своим нарядным видом. Внутренняя отделка соответствует всем современным требованиям, созданы благоприятные, безопасные условия для посетителей.Еще одним подарком для всех жителей села новое звуковое, световое и видеопроекционное оборудование (его приобрели в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры на 2015-2020 годы»). Также появились новые театральные кресла, одежда сцены, мебель, прошли работы по благоустройству территории.Лейпцигский сельский дом культуры - один из ведущих Домов культуры Варненского муниципального района. На его базе проводятся различные праздники и мероприятия, в том числе по сохранению национальной культуры и традиций. В художественных коллективах ДК занимаются жители села всех возрастов.
Источник: пресс-служба администрации Варненского района