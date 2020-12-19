Администрация намерена обратиться в прокуратуру из-за действий перевозчика

Администрация обратится в прокуратуру с жалобой на действия ИП Таланиной И.Я. Отмену пассажирских рейсов со стороны предпринимателя посчитали самоуправством.

По словам председателя Собрания депутатов Сергея Гергенрейдера, в ноябре предприниматель Инна Таланина присылала в Собрание депутатов письмо с просьбой «взять под контроль повышение проезда по маршрутам... до 28 рублей». Мотивировала такой резкий скачок ИП Таланина ростом затрат и снижением пассажиропотока. «Такой резкий скачок стоимости перевозок значительно сказался бы на пассажирах, наших жителях. Мы посчитали недопустимым перекладывать на плечи горожан обеспеченность конкретного коммерсанта. Это правильно даже с человеческой точки зрения», - подчеркивает Гергенрейдер. Таким образом, требование ИП Таланиной посчитали необоснованным, а действующий тариф в 25 рублей - соответствующим затратам.

Напомним, накануне ИП Таланина И.Я. в ультимативной форме уведомила администрацию о прекращении перевозок на маршрутах №№3,5 и 6 с 21 декабря. Предприниматель решила прекратить свою деятельность по указанным направлениям «в связи со снижением пассажиропотока». Однако такое уведомительное письмо юристы администрации считают безосновательным.

⁃ Закон допускает отменять рейсы только в крайних случаях: при перекрытии дорог, закрытии остановочных комплексов или полном локдауне, как это было весной, - подчеркивают юристы. - Да, можно сократить маршрут, можно сократить количество рейсов. Но полная отмена перевозок - это крайняя мера. Мы намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на действия предпринимателя.

По словам руководителя управления капитального строительства и благоустройства Надежды Беляковой, сейчас от предпринимателя ждут карту маршрута. Это документ, который дает перевозчику право осуществлять рейсы. Несмотря на отказ от перевозок, карту маршрута Таланина не сдала. А значит, как полагают специалисты, рассчитывает вернуться на рейсы. В управлении капитального строительства и благоустройства также намерены обратиться в прокуратуру с просьбой дать оценку данным действиям предпринимателя.

Пока на выручку пассажирам пришли 2 социально-ответственных предпринимателя. Они осуществляют перевозки со следующим графиком:

График движения по маршрутам №3-А

От КПП. - 07:25, 08:25, 16:25, 17:25

От швейной фабрики - 07:55, 15:55, 16:55, 17:55

График движения по маршруту №5-А

От КПП - 06:30, 08:00

От ДК «Маяк» - 07:15, 08:25.

Маршрут 6 временно отменен.

Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа