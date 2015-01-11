На Южном Урале стартовала акция «Челябинск против насилия»

Кризисный центр и Комитет социальной политики города Челябинска запустили акцию «Челябинск против насилия». Организаторы считают, что счастлив тот, кто счастлив у себя дома, поэтому проводят акцию для повышения общественного престижа семейных ценностей, привлечения внимания к проблеме домашнего насилия, профилактики жестокого обращения в семье. В рамках акции вплоть до 24 декабря пройдут следующие мероприятия:Интернет-флешмоб «В доме семья и любовь». Для участия во флешмобе необходимо опубликовать на своей открытой странице в социальной сети ВКонтакте семейные фото счастливых новогодних моментов с хештегами акции: #74противнасилия, #вдомесемьяилюбовь, #кризисныйцентр74.Онлайн опросы «Подвергались ли вы когда-то насилию в собственной семье (физическому, экономическому, сексуальному, психологическому)?»; «Какие действия предпримите, если узнаете, что знакомые, родные подвергаются домашнему насилию (сексуальному, экономическому, психологическому, физическому)?».На официальном сайте Кризисного центра crisiscenter74.ru и в группе ВКонтакте можно ознакомиться с профессиональными статьями специалистов центра. Также будут работать:- бесплатные горячие линии психологической помощи (круглосуточно): Детский телефон доверия (8 800-2000-122), Телефон доверия для взрослых +7 (351) 735-51-61;- бесплатная горячая линия социально-правовой помощи юриста +7 (351) 735-02-18;- Служба экстренного реагирования (круглосуточно) + 7 (351) 735-51-53.