В Челябинской области за два года оказана поддержка МСП почти на 10 млрд рублей

С 2019 года государственной помощью на Южном Урале воспользовались почти 40,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму более 9,6 млрд рублей. По количеству получателей господдержки регион занимает второе место в Уральском федеральном округе. Такие данные стали доступны после запуска нового реестра Федеральной налоговой службы.Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки создан совместно с минэкономразвития России на основании сведений, представленных федеральными и региональными органами исполнительной власти, местного самоуправления, акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», его дочерними обществами, организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.«Поддержка малого и среднего бизнеса является одной из приоритетных задач правительства Челябинской области. Она осуществляется в рамках исполнения регионального закона о поддержке МСП и реализации соответствующего национального проекта. Помощь бизнесу оказывают органы исполнительной власти и местного самоуправления, а также институты развития, собранные на единой площадке «Территория Бизнеса». По данным нового реестра, за два года почти 40,5 тысяч предпринимателей получили порядка 100 тысяч услуг. Это означает, что бизнес, доверяя государству, зачастую не единожды прибегает к его помощи», – комментирует министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева. Реестр предоставляет оперативную информацию об оказанных мерах поддержки, а также кем и когда они были оказаны, какие результаты принесли. Это не требует никаких затрат со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства, зато создает единый механизм публичности и прозрачности и открывает новые возможности для анализа эффективности предоставления государственной поддержки, говорится на сайте ФНС России.Новые сведения будут добавляться в реестр 15 числа каждого месяца. Содержащиеся в нем данные можно получить через сервис налоговой службы, систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) или в виде набора открытых данных.