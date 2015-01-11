Маргарита Павлова совместно с Аппаратом Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности провели онлайн прием граждан

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа государственной власти Челябинской области, член Комитета СФ по обороне и безопасности Маргарита Павлова провела прием граждан. В мероприятии приняли участие: советник Аппарата Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Юрий Мартин, представители Прокуратуры области, военного Комиссариата, Главного бюро медико-социальной экспертизы, Законодательного собрания Челябинской области, администраций органов местного самоуправления, общественные помощники Сенатора. Рассмотрены обращения граждан, проживающих в Челябинской и Оренбургской областях. Мероприятие состоялось в он-лайн режиме.В ходе приема граждане и общественные организации обратились к Сенатору Маргарите Павловой с вопросами, находящимися в компетенции профильного Комитета и другими вопросами.Заявители заострили внимание на необходимости правового регулирования призыва в армию юношей, не завершивших среднее образование и получающих его в семейной форме и форме самообразования. Родители детей-инвалидов попросили изменить процедуру постановки на военный учет юношей с инвалидностью, в том числе передвигающихся на колясках и имеющих паллиативный статус. Межрегиональная общественная организация ветеранов «Союз десантников» г. Миасса поставила вопрос о субсидировании органами местного самоуправления услуг ЖКХ ветеранским общественным организациям.«Прием граждан позволяет понять самые острые проблемы населения и подготовить законодательные инициативы, ориентируясь на мнение и позицию людей. Коллегиальное обсуждение проблем эффективно, поскольку позволяет сразу определить маршрут решения проблемы человека и избежать лишнего бюрократизма», - отметила Сенатор РФ Маргарита Павлова.По итогам приема граждан направлены соответствующие запросы в органы власти о разработке законодательных инициатив и безотлагательной помощи южноуральцам в решении насущных проблем.