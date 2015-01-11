Остается 100 дней до начала Всероссийской переписи населения

Ровно 100 дней остается до начала Всероссийской переписи населения. Она начнется 1 апреля 2021 года. Много написано о том, как она будет проходить, а теперь каждый желающий может ощутить себя ее участником, а заодно проверить себя на внимательность.Для этого Росстат запустил народную онлайн-игру на сайте Всероссийской переписи населения strana2020.ru.Правила игры просты: нужно внимательно изучить картинку на экране — интерьер помещения, где много разных предметов, — и найти спрятанные вещи из списка. На выполнение задания дается две минуты. Если не успели, можно попробовать еще раз: начнется новый отсчет времени и обновится список предметов для поиска. Успешно прошли один этап — впереди ждут еще два.Игроки, которые быстрее всех пройдут три локации, попадут в рейтинг лучших. Но не стоит забывать: за три неверных действия игровое время сокращается на пять секунд. Поэтому кликать по картинкам нужно не только быстро, но и точно — с умом и сообразительностью!Игра будет интересна для всех возрастов. На каждом этапе игрок оказывается в обстановке, связанной с переписью. Первая локация — подъезд жилого дома, который обходят переписчики-студенты. Здесь мы видим две квартиры — пенсионеров и молодой семьи. В каждой своя обстановка, где непременно должны быть фикус, клубок, матрешка, банка соленых огурцов, плюшевый мишка, часы, ручка, трость, булавка и еще много всего.На втором этапе игрок попадает в большое офисное помещение — МФЦ, где тоже проходит перепись. Обстановка рабочая, но и в ней найдут место такие предметы, как чашка с чаем, книга, коробка со скрепками, рюкзак и т.п.На третьем этапе игрок переносится в Росстат, куда стекается информация о переписи в стране. Здесь мы видим большой конференц-зал, множество мониторов, журналистов, для которых готовится заявление о первых результатах исследования. В этой обстановке предстоит найти шейный платок, часы, бутылку воды, печенье и совершенно неожиданные вещи.Обнаружить все предметы, а затем и свое имя в списке лучших игроков на сайте может любой желающий. Количество попыток улучшить личный результат и положение в рейтинге не ограничено. Готовы стать самым внимательным участником предстоящей переписи? Или оказаться в первой тройке? Тогда попробуйте свои силы прямо сейчас, перейдя по ссылке https://www.strana2020.ru/game/. К игре можно привлечь всех домочадцев, а может быть, и сослуживцев, если решите проверить свою внимательность на работе в обеденное время. Но чтобы увидеть себя в рейтинге, не забудьте пройти регистрацию на сайте.Кстати, на портале Всероссийской переписи населения можно узнать еще много интересного о переписи и статистике, поучаствовать в конкурсах и проверить свои знания в онлайн-викторине. Ряд конкурсов уже завершился, но появилась онлайн-игра, сроки участия в которой не ограничены.Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».