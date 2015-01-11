В Челябинске пройдет деловой форум

В очно-заочном формате 23 декабря в Челябинске состоится деловой форум «Инвестиции. Производительность. Экспорт. Стратегии успеха». Мероприятие проводит Фонд развития промышленности Челябинской области при поддержке правительства региона и областного министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов.«В названии Форума обозначены те три кита, на которых базируется экономика нашего региона. Это зона ответственности экономического блока правительства Челябинской области, куда входят два министерства – промышленности и экономического развития, и институты развития, в том числе региональный ФРП. Фонд - один из ключевых инструментов, с помощью которых предприятия получают доступ к мерам господдержки. Это и льготные займы для инвестиционных проектов, и преференции для участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и промышленных кластеров, и помощь в выпуске продукции для освоения новых рынков, в том числе зарубежных. Обо всё этом и пойдёт речь на Форуме», - говорит заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.Форум, а вместе с ним и прямая трансляция на сайте пром-форум.рф, начнётся 23-го декабря в 12.00. Участников - бизнесменов и представителей различных предприятий - ждут выступления федеральных и региональных спикеров, презентации лучших практик реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» и программ льготного кредитования, виртуальная выставка продукции, произведенной с привлечением льготных займов регионального ФРП. Обсудят эксперты и вопросы развития на Южном Урале экспорта, повышение эффективности инвестпроектов и доступности мер господдержки в наступающем, 2021-ом году.«Промышленность региона продолжает развиваться и искать новые пути для роста. Основными темами Делового Форума станут инвестиции в производство, экспорт продукции в другие регионы и страны и итоги участия наших предприятий в нацпроектах. Мы увидим реальные вдохновляющие примеры успеха челябинских промышленных компаний, в том числе, и вышедших на международный уровень», - уверен министр промышленности Челябинской области Павел Рыжий.В программе Форума:
Панельная сессия №1. ИНВЕСТИЦИИ. Реализация мер государственной поддержки промышленного комплекса области, а также малого и среднего бизнеса в 2020 г. Перспективы на 2021 г. Развитие промышленной инфраструктуры, налоговые льготы, СПИК 2.0. Итоги работы Фонда развития промышленности Челябинской области в 2020 г. Анонс новых программ. Перспективы-2021. Виртуальная видео-выставка продукции, произведенной в рамках реализации инвестиционных проектов с участием средств регионального ФРП;
Панельная сессия №2: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Итоги реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» и региональной программы «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» в Челябинской области в 2020 году и перспективы на 2021 год (цифры, критерии, анонсированные изменения в нацпроект);
Панельная сессия №3. Экспорт. Экспортная стратегия региона в 2021 г. Внедрение экспортного стандарта 2.0;
Презентация лучших практик 2020 года и награждение представителей предприятий – победителей по номинациям.
«Площадки для эффективного взаимодействия бизнеса и власти должны существовать и развиваться даже в условиях пандемии, поэтому мы не отказываемся от проведения таких мероприятий, а переносим их в online полностью или частично. Форум соберёт лучших экспертов отрасли и, уверен, станет базой для конструктивного и практически полезного диалога. Нам есть, что показать, каким опытом обменяться. Форум нужен не только для подведения итогов этого непростого года, но и для обсуждения планов на будущий, который, как мы все надеемся, окажется более позитивным», - считает директор регионального ФРП Сергей Казаков.Повестка, спикеры и регламент ФорумаСегодня до 17.00 по местному времени можно задать свои вопросы спикерам Форума по ссылкеВидео-вопросы можно прислать на электронную почту info@frp74.ruРегистрация участников и прямая трансляция - на сайте пром-форум.рф