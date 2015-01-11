Информация УСЗН по проведению акции «Подарим Новый год детям»

Напоминаем, что в МУ «КЦСОН» продолжается выдача детских новогодних подарков.

В рамках акции «Подарим Новый год детям» подарки получают дети из малообеспеченных семей, которые стоят на учёте в управлении социальной защиты населения, дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, дети, нуждающиеся в социальной реабилитации и проживающие в организациях для детей – сирот, также подарки предусмотрены для детей-инвалидов, для детей, находящихся под опекой или в приёмной семье, детям погибших военнослужащих.

Выдача подарков проходит с 18 декабря 2020 года.

В предпраздничные дни выдача подарков будет осуществляться по следующему графику:

28, 29, 30 декабря 2020 г. в Комплексном центре по адресу: ул. Космонавтов, 1-а, в кабинете № 214 с 10:00 до 18:30 часов.

Для жителей посёлка Новогорный выдача подарков организована

28, 30 декабря с 10:00 до 15:00 часов,

31 декабря 2020 г. с 10:00 до 13:00.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45334/