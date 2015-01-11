Муниципальный этап робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезон 2020–2021 гг.

21 декабря состоялся дистанционный Муниципальный этап робототехнического форума дошкольных образовательных организаций «ИКаРёнок» сезон 2020–2021гг.
Ребята стали настоящими помощниками Деда Мороза. По его поручению Снегурочка предложила командам задания на внимание, находчивость, скорость и правильность сборки.
Участники из детских садов: МБДОУ ДС № 8, МБДОУ ЦРР ДС № 15, МБДОУ ДС № 27, МБДОУ ЦРР ДС № 54 и МБДОУ ЦРР ДС № 58 успешно прошли испытания. Последнее самое сложное задание – творческий проект на тему: «Человек профессии. Человек – труда» ребятам нужно будет выполнить до 14 января 2021 года. Данный этап конкурса пройдет в заочной форме.
Куратор Форума – Пантелеева Светлана Викторовна, заместитель заведующего МБДОУ ЦРР ДС №54.