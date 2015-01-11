На Южном Урале ожидается усиление ветра до 60 км/час

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на Южном Урале в ближайшие дни – к пятнице в регионе ночью похолодает до минус 22 при прояснениях, а днем – до минус 15.

С каждым днем температура будет опускаться – с минус 7 до минус 17 по ночам и с минус 1 до минус 15 днем. При этом все дни будет дуть ветер от 3 до 10 м/с, а в среду местами порывы достигнут 17 м/с или 60 км/час, что по 12-балльной шкале Бофорта соответствует семи баллам. При такой скорости гнутся стволы деревьев, а против ветра становится трудно идти.

Лишь к пятнице сила ветра немного уменьшится до 3-8 м/с.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidaetsya-usilenie-vetra-do-60-kmchas_132816.html