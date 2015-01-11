2020-12-23YEKT09:00:00 | Новости Городские новости Озерский школьник стал участником новогоднего приёма в резиденции губернатора области Торжество для юных южноуральцев состоялось 19 декабря. На нём побывали около 50 ребят в возрасте от 11 до 14 лет, победители различных конкурсов, олимпиад, соревнований, конференций, авторы соцпроектов. Озерский городской округ представлял учащийся лицея №39 Дмитрий Синёв.



Мероприятие было организовано второй раз. Встречали детей из сорока муниципалитетов области очень тепло. Гостям предложили пообедать, перед началом церемонии ребята фотографировались с губернатором Алексеем Текслером.

Новогодний прием проходил в золотом зале резиденции. Каждый из участников привез на встречу елочную игрушку, сделанную своими руками. Она должна была символизировать муниципалитет, представляемый участником, а также вид деятельности, в котором он достиг значимых результатов. Алексей Текслер и его супруга Ирина поддержали эту идею своим новогодним украшением.

В 2020 году озерчанин Дмитрий Синёв был удостоен премии Губернатора. Он трижды становился победителем областной олимпиады школьников по математике (в 2018, 2019, 2020 годах). В 2020 году стал победителем областной олимпиады школьников по физике. Многократно становился победителем и призером Всесибирской, Московской, Вузовско-академической олимпиад, а также олимпиады «Росатома» и «Вектора знаний».

– Мой шарик с изображением элементов герба Озерска, с физическими и математическими формулами, был украшен новогодними снежинками, – рассказывает Дмитрий. – На церемонии мы рассказывали о своей игрушке, вешали её на ёлку и получили подарок от губернатора. Для нас выступали певцы, танцевальный ансамбль, иллюзионист и Дед Мороз-акробат. Родители в другом зале смотрели трансляцию церемонии. Затем мы отправились в научно-исторический комплекс «Россия – моя история», где было очень интересно. Поездка мне понравилась. В зале царила праздничная атмосфера. Эта встреча стала для меня важным знаковым событием в уходящем 2020 году.

Дмитрий с теплом вспоминает своего учителя Надежду Александровну Прыкину, которая помогла ему подготовиться к первой городской олимпиаде, привила любовь к решению нестандартных логических и математических задач.

Справочно:

МБОУ «Лицей №39» серьёзно занимается развитием способностей детей в разных направлениях. Математику у Дмитрия Синёва преподает Борискина Надежда Егоровна. Кружок по математике в МБОУ «Лицей №39» ведет Ананьина Елена Вениаминовна, заведующая кафедрой высшей математики Озерского технологического института – филиала НИЯУ МИФИ, кандидат педагогических наук. Способности в физике открыла Порошина Елена Владимировна.





























Информация и фото управления образования администрации округа.

Информация предоставлена: Мероприятие было организовано второй раз. Встречали детей из сорока муниципалитетов областиочень тепло. Гостям предложили пообедать, перед началом церемонии ребята фотографировались с губернаторомНовогодний прием проходил в золотом зале резиденции. Каждый из участников привез на встречу елочную игрушку, сделанную своими руками. Она должна была символизировать муниципалитет, представляемый участником, а также вид деятельности, в котором он достиг значимых результатов. Алексей Текслер и его супруга Ирина поддержали эту идею своим новогодним украшением.В 2020 году озерчанин Дмитрий Синёв был удостоен премии Губернатора. Он трижды становился победителем областной олимпиады школьников по математике (в 2018, 2019, 2020 годах). В 2020 году стал победителем областной олимпиады школьников по физике. Многократно становился победителем и призером Всесибирской, Московской, Вузовско-академической олимпиад, а также олимпиады «Росатома» и «Вектора знаний»., – рассказывает Дмитрий. –Дмитрий с теплом вспоминает своего учителякоторая помогла ему подготовиться к первой городской олимпиаде, привила любовь к решению нестандартных логических и математических задач.МБОУ «Лицей №39» серьёзно занимается развитием способностей детей в разных направлениях. Математику у Дмитрия Синёва преподаетКружок по математике в МБОУ «Лицей №39» ведет, заведующая кафедрой высшей математики Озерского технологического института – филиала НИЯУ МИФИ, кандидат педагогических наук. Способности в физике открылаИнформация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-23YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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