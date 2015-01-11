Озерский школьник стал участником новогоднего приёма в резиденции губернатора области

Мероприятие было организовано второй раз. Встречали детей из сорока муниципалитетов области очень тепло. Гостям предложили пообедать, перед началом церемонии ребята фотографировались с губернатором Алексеем Текслером.
Новогодний прием проходил в золотом зале резиденции. Каждый из участников привез на встречу елочную игрушку, сделанную своими руками. Она должна была символизировать муниципалитет, представляемый участником, а также вид деятельности, в котором он достиг значимых результатов. Алексей Текслер и его супруга Ирина поддержали эту идею своим новогодним украшением.
В 2020 году озерчанин Дмитрий Синёв был удостоен премии Губернатора. Он трижды становился победителем областной олимпиады школьников по математике (в 2018, 2019, 2020 годах). В 2020 году стал победителем областной олимпиады школьников по физике. Многократно становился победителем и призером Всесибирской, Московской, Вузовско-академической олимпиад, а также олимпиады «Росатома» и «Вектора знаний».
– Мой шарик с изображением элементов герба Озерска, с физическими и математическими формулами, был украшен новогодними снежинками, – рассказывает Дмитрий. – На церемонии мы рассказывали о своей игрушке, вешали её на ёлку и получили подарок от губернатора. Для нас выступали певцы, танцевальный ансамбль, иллюзионист и Дед Мороз-акробат. Родители в другом зале смотрели трансляцию церемонии. Затем мы отправились в научно-исторический комплекс «Россия – моя история», где было очень интересно. Поездка мне понравилась. В зале царила праздничная атмосфера. Эта встреча стала для меня важным знаковым событием в уходящем 2020 году.
Дмитрий с теплом вспоминает своего учителя Надежду Александровну Прыкину, которая помогла ему подготовиться к первой городской олимпиаде, привила любовь к решению нестандартных логических и математических задач.
Справочно:
МБОУ «Лицей №39» серьёзно занимается развитием способностей детей в разных направлениях. Математику у Дмитрия Синёва преподает Борискина Надежда Егоровна. Кружок по математике в МБОУ «Лицей №39» ведет Ананьина Елена Вениаминовна, заведующая кафедрой высшей математики Озерского технологического института – филиала НИЯУ МИФИ, кандидат педагогических наук. Способности в физике открыла Порошина Елена Владимировна.
Информация и фото управления образования администрации округа.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа