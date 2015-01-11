» С нового года в Челябинской области изменится размер пенсий

Страховые выплаты для неработающих пенсионеров с января 2021 года проиндексируют на 6,3% – изменения коснутся 748 тыс. жителей челябинской области.

В новом году средний размер пенсии в регионе составит 16 тыс. 862 рубля 20 копеек.

В начала 2021 года изменится размер фиксированной выплаты – он будет равняться 6 тыс. 44 рублям 48 копейкам. Стоимость одного пенсионного коэффициента приравняют к 98 рублям 86 копейкам. Две эти величины определяют сумму страховой пенсии.

Как пояснили в ПФР, прибавка после индексации будет зависеть от размера получаемой пенсии. Например, если в декабре 2020 года страховая пенсия гражданина составила 14 тыс. 900 рублей, то в январе этот же пенсионер получит 15 тыс. 838 рублей, выплата увеличится на 938 рублей.

Напомним, с 1 января пенсии прекратят перечислять на карты всех платежных систем, кроме системы «Мир».

https://dostup1.ru/society/S-novogo-goda-v-Chelyabinskoy-oblasti-izmenitsya-razmer-pensiy_132838.html