2020-12-23YEKT15:00:00 | Губерния Челябинск готов к чемпионату России по фигурному катанию Источник: Оргкомитет чемпионата России по фигурному катанию на коньках









Чемпионат России по фигурному катанию на коньках еще не стартовал, но уже получил положительные отзывы и отклики от многочисленных гостей соревнований. Сильнейшие спортсмены страны уже прибыли в Челябинск и провели первые тренировки.За последние четыре года в Челябинске было проведено четыре крупнейших соревнования по фигурному катанию. В 2016 году – первенство и чемпионат России, в 2019 году – этап Международного юниорского Гран-при. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России Александра Горшкова, все эти старты прошли на высочайшем организационном уровне.В связи с эпидемиологической ситуацией Международная федерация ISU вынуждена была отменить многие значимые соревнования. По различным причинам пропустят старты в Челябинске ряд топовых спортсменов, среди которых Дмитрий Алиев, Алена Косторная и пара Виктория Синицына / Никита Кацалапов. Зато любители фигурного катания смогут увидеть на челябинском льду всех других лидеров сборной России, в том числе и чемпионку мира, призера Олимпийских игр Евгению Медведеву. Она выступит в показательных выступлениях в заключительный день соревнований. Руководитель Оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию на коньках-2020/2021, заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов поблагодарил Федерацию фигурного катания за доверие и оказанную честь принять на южноуральской земле сильнейших фигуристов страны.Организаторы чемпионата постарались, чтобы у гостей чемпионата, спортсменов, тренеров и зрителей было ощущение праздника. Кроме того, были приняты беспрецедентные меры по соблюдению мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией. Причем, это касается не только арены «Трактор», на которой и пройдут соревнования, но и тренировочного катка во Дворце спорта «Юность», и мест проживания спортсменов. Все гости чемпионата, спортсмены, тренеры, судьи, работники Оргкомитета и представители СМИ для участия в мероприятии предоставили справки с отрицательными тестами на Covid-19, а в фойе арены «Трактор» установлены многочисленные санитайзеры и рециркуляторы, волонтеры будут проверять на термометрию каждого прибывшего зрителя. Также болельщиков попросили заранее приходить на соревнования, чтобы исключить очереди на пропускных пунктах и быть внимательными и ответственными к собственному здоровью. Напомним, что чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. В нем выступят 90 сильнейших фигуристов страны — звезды российского и мирового фигурного катания. Спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Прямую трансляцию соревнований будет вести Первый канал. Источник: Оргкомитет чемпионата России по фигурному катанию на конькахЧемпионат России по фигурному катанию на коньках еще не стартовал, но уже получил положительные отзывы и отклики от многочисленных гостей соревнований. Сильнейшие спортсмены страны уже прибыли в Челябинск и провели первые тренировки.За последние четыре года в Челябинске было проведено четыре крупнейших соревнования по фигурному катанию. В 2016 году – первенство и чемпионат России, в 2019 году – этап Международного юниорского Гран-при. По словам президента Федерации фигурного катания на коньках России, все эти старты прошли на высочайшем организационном уровне.В связи с эпидемиологической ситуацией Международная федерация ISU вынуждена была отменить многие значимые соревнования. По различным причинам пропустят старты в Челябинске ряд топовых спортсменов, среди которыхи пара. Зато любители фигурного катания смогут увидеть на челябинском льду всех других лидеров сборной России, в том числе и чемпионку мира, призера Олимпийских игр. Она выступит в показательных выступлениях в заключительный день соревнований. Руководитель Оргкомитета чемпионата России по фигурному катанию на коньках-2020/2021, заместитель губернатора Челябинской областипоблагодарил Федерацию фигурного катания за доверие и оказанную честь принять на южноуральской земле сильнейших фигуристов страны.Организаторы чемпионата постарались, чтобы у гостей чемпионата, спортсменов, тренеров и зрителей было ощущение праздника. Кроме того, были приняты беспрецедентные меры по соблюдению мер безопасности в связи с эпидемиологической ситуацией. Причем, это касается не только арены «Трактор», на которой и пройдут соревнования, но и тренировочного катка во Дворце спорта «Юность», и мест проживания спортсменов. Все гости чемпионата, спортсмены, тренеры, судьи, работники Оргкомитета и представители СМИ для участия в мероприятии предоставили справки с отрицательными тестами на Covid-19, а в фойе арены «Трактор» установлены многочисленные санитайзеры и рециркуляторы, волонтеры будут проверять на термометрию каждого прибывшего зрителя. Также болельщиков попросили заранее приходить на соревнования, чтобы исключить очереди на пропускных пунктах и быть внимательными и ответственными к собственному здоровью. Напомним, что чемпионат России пройдет в Челябинске с 24 по 27 декабря. В нем выступят 90 сильнейших фигуристов страны — звезды российского и мирового фигурного катания. Спортсмены страны разыграют четыре комплекта наград — в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Прямую трансляцию соревнований будет вести Первый канал. AzAzA 2020-12-23YEKT15:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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