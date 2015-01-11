2500 детей с ограниченными возможностями здоровья получат сладкие подарки и игрушки в рамках проекта «Необыкновенные елки»

В Челябинской области в 7 раз пройдет благотворительный праздник для особых детей «Необыкновенные елки». В этом году мероприятия состоятся в новом формате, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе. Гостей ждут уличные гуляния с Дедом Морозом, сказочными героями, выдачей подарков.«Нас с ноября родители спрашивали – будут ли Елки? Писали, что дети их очень ждут, – рассказала руководитель клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. – И мы придумали такой формат, и выбрали такую площадку, которые позволят провести праздник с соблюдением эпидемиологических мер». «Необыкновенные Елки» пройдут 8 и 9 января 2021 года на площади перед Ледовой Ареной «Трактор».Бесплатный билет с подарком могут получить родители на детей со справкой об инвалидности или справкой ПМПК с 3 до 16 лет. А также родители с инвалидностью на своих здоровых детей с 3 до 16 лет.В группе клуба «Наше место» началась электронная выдача билетов. Она продлится до 25 декабря. Родителям необходимо заполнить форму, прикрепив сканы документов.В течение нескольких дней билет придет на электронную почту. Семьи могут приходит на праздник в полном составе, прописав в заявке на билет с подарком количество сопровождающих. Подробная информация об акции в группе ВКонтакте.