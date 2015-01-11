"Чудесного леса" не будет

Итоги голосования: против проголосовало 1984 участников (69%), за – 630 человек (22%), за проект с внесениями изменений голоса отдали 267 жителей Озерска (9%). Таким образом, подавляющее большинство участников проголосовало против проекта «Чудесный лес».
Напомним, проект благоустройства территории между улицей Иртяшская и школой №33 обсуждался в течение года несколько раз: весной состоялись встречи с учащимися школы № 33 и представителями общественности.
Две недели назад состоялись общественные обсуждения проекта. Его авторы познакомили аудиторию с эскизами и общим планом обновления территории: показали, где планировалось проложить велосипедные и пешеходные дорожки, установить освещение, расположить различные площадки, лавочки и урны, при этом сохранить растущие в этом месте деревья.
В ходе обсуждений концепции проекта мнения кардинально разделились, и разговор перерос в бурную дискуссию: часть собравшихся - несколько жителей близлежащих домов по улице Иртяшская,- выразили неудовольствие предстоящим процессом обновления территории. Представители молодежи выступили за современный парк с освещением, велодорожками, прогулочными зонами, площадкой для скейтбординга, скамейками. Проект обсуждался в социальных сетях, где также дискутировали сторонники благоустройства лесного массива и их оппоненты.
Учитывая мнения и пожелания жителей Озерска, администрация не намерена планировать расходы на разработку проектно-сметной документации по «Чудесному лесу» и перенаправит освободившиеся средства на разработку проекта реконструкции сквера в поселке Новогорный. Данная общественная территория вошла в число победителей рейтингового голосования, которое проходило на официальном сайте органов местного самоуправления в начале сентября этого года. Отметим, что среди победителей этого рейтингового голосования были пешеходная зона на проспекте Карла Маркса (2-ая и 3-ая очередь) и сквер в поселке Метлино (в районе улиц Мира и Центральная). Проекты по их благоустройству будут реализованы в 2021 году.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа